السبت 21 يوليو 2018 17:32
مصر ترفض"قانون الدولة القومية" الإسرائيلي
أعربت مصر (الخميس) عن رفضها لـ "قانون الدولة القومية" للشعب اليهودي الذي أقرته إسرائيل الأسبوع الماضي ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير فيها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشر بموقعها على الإنترنت:
- إن مصر ترفض القانون "لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري وتقوض فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
- القانون ينطوي على "آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية".
- بيان الخارجية المصرية أشار إلى "المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل".
- القانون له تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وعملية السلام، لا سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات.
كما ندد الأزهر الشريف بالقانون في بيان، جاء فيه:
- القانون "خطوة تنم عن عنصرية بغيضة".
- البيان أكد أن "فلسطين ستبقى عربية، وهي حق أصيل غير قابل للتصرف، لشعبها العربي على اختلاف أديانه وطوائفه".
تفاصيل القانون:
- إسرائيل أقرت (الخميس) الماضي قانون "الدولة القومية" للشعب اليهودي الذي يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد.
- البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المؤلف من 120 عضوا أقر قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 آخرين وامتناع نائبين عن التصويت.
- القانون ينص على أن "الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه".
- القانون ينزع عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" ما يعني أنه من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.
- القانون أغضب فلسطينيي 48 الذين وصفوه بأنه عنصري كما أثار قلق الاتحاد الأوربي.
- النواب العرب صرخوا ومزقوا أوراقا بعد التصويت على القانون في جلسة الكنيست.
- رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".
- القانون صدر بعد إحياء الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل. وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
- بإقرار هذا القانون تضاءلت احتمالات تنفيذ حل الدولتين، الذي يمكن بموجبه للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إقامة دولتهم.
- عدد الفلسطينيين في إسرائيل 1.8 مليون شخص أي حوالي 20% من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.
- عرب إسرائيل هم بالأساس أبناء الفلسطينيين الذين ظلوا على أرضهم خلال حرب 1948 وقيام إسرائيل واضطرار مئات الآلاف إلى ترك منازلهم أو الفرار.
- مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني عبرت عن قلقها قائلة إن القانون يعقد حل الدولتين.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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