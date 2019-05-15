الأربعاء 15 مايو 2019 18:11
مصر تدخل موسوعة غينيس بأعرض جسر في العالم (صور)
دخلت مصر اليوم الأربعاء رسميا موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأعرض جسر في العالم.
التفاصيل:
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتح الأربعاء، محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" الملجم.
- بعد الافتتاح، عقد طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة غينيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤتمرا صحفيا، مع محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، أعلن فيه دخول الجسر للموسوعة.
- الشهادة الممنوحة من الموسوعة أكدت أن "إجمالي عرض الجسر بلغ 67.36 مترا (221 قدما)" وأن الجسر حصل بالفعل على "لقب أعرض جسر مشدود بكوابل في العالم".
- طلال عمر أضاف أن الرقم القياسي السابق كان مسجلا في كندا بعرض 65.2 متر.
- وفقا لعرض توضيحي أذيع خلال الافتتاح فقد استهلك الجسر في بنائه حوالي مليون متر مكعب من الخرسانة بالإضافة إلى 1400 كيلومتر من الأسلاك الفولاذية لصنع 160 كابل تعليق.
- توقفت حركة المرور في بعض مناطق وسط القاهرة صباح اليوم الأربعاء حينما توجه السيسي لافتتاح الجسر برفقة وزراء وقيادات عسكرية.
- تم تنفيذ المشروع تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،بالتعاون مع شركات مصرية. وتم إنشاؤه أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، بما يساهم في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.
- وفقا لوزير النقل الفريق كامل الوزير فإن محور روض الفرج يعد جزءا من محور الزعفرانة مطروح، ومحور الضبعة، وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
- الوزير لفت إلى أن الجسر بالإضاءة المخططة له "سيتحول إلى أيقونة ورمز مصري عالمي".
خلفيات:
- جسر "تحيا مصر" وهي شعار الحملة الانتخابية للسيسي يأتي ضمن سلسلة مشاريع ضخمة يشرف الجيش على تنفيذها وتهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير الوظائف.
- يمر الجسر فوق جزيرة الوراق الواقعة في وسط النيل والتي يقدر عدد سكانها بحوالي 100 ألف نسمة. وقد احتج بعض سكان الجزيرة على مخطط لهدم منازلها وتحويلها إلى "مجتمع عمراني حضاري".
- خلال تفقده لأعمال إنشاء الجسر الشهر الماضي، نفى السيسي ما يتردد عن وجود نية لبيع اراضي الجزيرة لمستثمرين. وأضاف أن الدولة لا تستطيع طرد السكان بالقوة.
المصدر
وكالات
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