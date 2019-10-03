الخميس 3 أكتوبر 2019 23:27
مصر تخفض أسعار البنزين بعد مظاهرات مطالبة برحيل السيسي
قالت وزارة البترول المصرية في بيان، الخميس، إن مصر خفضت الأسعار المحلية للوقود، وذلك عقب مظاهرات مطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
التفاصيل
- انخفض سعر البنزين 95 أوكتين إلى 8 جنيهات و75 قرشا (0.5381 دولار) للتر من تسعة جنيهات.
- انخفض سعر البنزين 92 أوكتين إلى 7 جنيهات و75 قرشا للتر من ثمانية جنيهات.
- تراجع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 6 جنيهات و50 قرشا للتر، من 6 جنيه و75 قرشا.
- سعر بيع السولار في السوق المحلية يبقى بدون تغيير.
- انخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بمقدار 250 جنيها إلى 4250 جنيها.
- خفضت مصر أيضا سعر الغاز المحلي لمصانع الأسمنت والسيراميك والصناعات المعدنية.
- وزارة البترول المصرية قالت إن "الخطوة تأتي انطلاقًا من التزام بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم".
- الوزارة: "تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة".
خلفيات
- خرجت مظاهرات في مصر قبل أيام مطالبة برحيل السيسي في استجابة لدعوات أطلقها رجل الأعمال والممثل المصري محمد علي إثر اتهامات بالفساد وجهها للسيسي وقيادات بالجيش المصري.
- شهدت أسعار الوقود ارتفاعات قياسية لخمس مرات منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/ تموز 2013 الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.
- كان آخر ارتفاع لأسعار المحروقات في يوليو/تموز الماضي.
- انتهجت الحكومة المصرية سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016.
- تضمن البرنامج الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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