مصر
السبت 5 سبتمبر 2020 13:51

مصر تحقق في اختفاء كؤوس أفريقية.. ولاعب سابق: كوميديا هابطة

أصدرت اللجنة الخماسية المشرفة على اتحاد كرة القدم المصري، الجمعة، بيانا كشفت فيه عن اختفاء عدد من الكؤوس الأفريقية.

وتم اكتشاف الواقعة بالتزامن مع رغبة اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، في إنشاء متحف بمقر الجبلاية وضم الكؤوس والجوائز التي حصل عليها الاتحاد والمنتخب.

وقالت اللجنة الخماسية المؤقتة في بيان عبر تويتر "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير".

وأضاف البيان "يجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في العام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة؟".

وكان الإعلامي أحمد شوبير، فجّر مفاجأة تتعلق باختفاء كأس الأمم الأفريقية من داخل مقر الاتحاد، الذي تحتفظ به مصر بعد فوزها باللقب 3 مرات متتالية.

وتبادل لاعبون ومدربون ومسؤولون سابقون الاتهامات بشأن الواقعة، فقال اللاعب الدولي السابق أحمد حسن، الذي قال البعض إنه يحتفظ بالكأس "والله فعلاً عايشين كوميديا هابطة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث وكانت هذه بعض ردود الأفعال:

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
كأس الأمم الأفريقية
اتحاد الكرة المصري
سرقة

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