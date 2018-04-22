التضييق على الصحافة
الأحد 22 أبريل 2018 14:45

مصر تحذر اليونيسكو من منح أحد مواطنيها جائزة لحرية الصحافة!

حذرت الخارجية المصرية مما وصفته بتورط منظمة اليونيسكو بتنفيذ أجندة دول معينة من خلال منح جائزة دولية لحرية الصحافة للمصور الصحفي المصري محمود أبو زيد الشهير بشوكان.

وأضافت الخارجية في بيان، الأحد، أنها تأسف لاعتزام اليونيسكو منح جائزة لشخص متهم بارتكاب أعمال "إرهابية" وجرائم جنائية على حد زعمها.

ومحمود أبو زيد الشهير بشوكان مصور كان يعمل مصورا لوكالة "ديموتكس" للمصورين المستقلين.

ويواجه شوكان عقوبة الإعدام وهو معتقل في السجون المصرية منذ أربع سنوات، إذ اعتقل أثناء تغطيته أحداث فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس/آب 2013 إبان الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب للبلاد.

ووجهت السلطات لشوكان تُهم التظاهر من دون ترخيص والقتل والشروع في القتل، وحيازة سلاح ومفرقعات ومولوتوف، وتعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" أطلقت هاشتاج #صورتي_لشوكان ضمن حملة للمطالبة بإطلاق سراح سراحه.

ويشار إلى أنه المحاكمات الجماعية أصبحت أمرا روتينيا في مصر منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

وأصدرت المحاكم المصرية منذ الانقلاب وحتى الآن أحكاما بالإعدام في حق نحو 2159 شخصا نفذ 28 حكما بينها.

المصدر
الجزيرة مباشر
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محمود أبو زيد
مصر
اليونيسكو
حرية الصحافة
الصحافة ليست جريمة
اعتصام رابعة
الانقلاب العسكري

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