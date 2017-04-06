مصر تتراجع عن اتفاق لاستيراد النفط من العراق
وقالت الصحيفة إن التراجع عن الاتفاق جاء نظرا لعدم الاتفاق على فترة السماح، إلى جانب استئناف شركة أرامكو السعودية اتفاق منتجات بترولية إلى مصر.
كانت مصر اتفقت مع العراق في فبراير/شباط على استيراد مليون برميل من النفط الخام شهريا لمدة عام من أول مارس/آذار بشكل مبدئي، لكن الاتفاق لم يوقع ولم تصل أي شحنات من النفط العراقي لمصر في مارس/آذار.
وأضافت الصحيفة المصرية نقلا عن مصدر حكومي لم تسمه أن "مصر طلبت من العراق منحها عاما لتسديد قيمة خام البصرة، لكن العراق وافق على 90 يوما فقط، وهو الأمر الذي لم يلق قبولا لدى الحكومة".
وقالت وكالة رويترز إن وزير البترول المصري لم يرد على طلب للتعليق على هذه الأنباء.
وعاودت أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شهريا من المواد البترولية نهاية مارس/آذار بعد أن توقفت في أكتوبر/تشرين الأول.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا قد قال في تصريحات لرويترز في مارس/آذار أن "اتفاق استيراد النفط من العراق سيظل قائما ولم يكن بديلا لتوقف شحنات أرامكو".