مصر تتحدى إثيوبيا باستئناف فوري لمفاوضات سد النهضة في حالة واحدة
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، ردا على اتهام إثيوبيا لمصر بـاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للهروب من الحوار والتفاوض.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في البيان إن بلاده انخرطت فى المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل (10 سنوات)، مؤكدا استعدادها الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع.
ووجه شكري، في البيان ذاته، التحدي لإثيوبيا بـاستئناف المفاوضات فوراً حالة إعلانها (أديس أبابا) الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي (لسد النهضة).
بيان صحفي ـ تعليقاً على حديث وزير خارجية إثيوبيا حول دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروباً من التفاوض، أكد...Posted by الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية on Monday, 22 June 2020
هروب
كان وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، قد قال في مقابلة متلفزة،أمس الأحد إن الشكوى المصرية لدى مجلس الأمن تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض.
وأوضح الوزير الإثيوبي إن بلاده لن تتأثر بذلك لأنها تملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية، بحسب تعبيره.
والجمعة، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بشأن تعثر مفاوضات السد الإثيوبي، فيما دعت في خطاب لاحق إلى تسريع مناقشة طلبها في المجلس الأممي.
وطالبت القاهرة، في البيان، مجلس الأمن بـالتدخل بغرض التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
شائعات
كان المحلل السياسي الإثيوبي محمد العروسي قد قال في مداخلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر عبر الهاتف حول ما يشاع عن تعنت إثيوبيا في المفاوضات: من يعارضون سد النهضة أصواتهم محدودة جدًا.
وأضاف العروسي أن الأمة الأفريقية اتفقت على بناء السد، حتى مصر تعلم أن سد النهضة لا يضر بها، ولكنها تحاول اتهام الجانب الإثيوبي بالتعنت.
وتابع: ما يقال حول تعنت إثيوبيا كله شائعات لتشويه الموقف الإثيوبي الصامد الذي حاول على مدار السنوات الماضية أن ينتصر على هذه المحاولات اليائسة.
مصر ليست محكمة
وأشار العروسي إلى أن القاهرة ليست محكمة حتى تلزم إثيوبيا بما لا تريده، قائلا: نحن أتينا إلى هذه المفاوضات للوصول إلى حل ولم نأتِ لتلقي الأوامر.
وتساءل العروسي عما يسمونه اليوم تعنتًا، قائلا: كيف يكون هناك تعنت وإثيوبيا هي التي سمحت بالمفاوضات وأشركت مصر والسودان في مفاوضات سيادية تمس مشروعًا قوميًا بالنسبة إليها.
وحول تأثير الملء السريع للسد على أوضاع المصريين، قال العروسي إن مصر وإثيوبيا والسودان متفقة على إعلان المبادئ الذي ينص على أن الملء الأول للسد لا يحتاج إلى اتفاق.
وأضاف: القاهرة تريد من وراء التصعيد إخضاع إثيوبيا والسيطرة عليها، وإثيوبيا لا تقبل هذه اللغة، ولا ما تروجه وسائل الإعلام المصرية التي تحاول أن تقتات على هذه القضية.
المحلل السياسي الإثيوبي محمد العروسي: #إثيوبيا لم تدخل المفاوضات لكي تأخذ الأوامر #مصر #المسائية #سد_النهضة pic.twitter.com/jypA1EZxzc— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 21, 2020
أزمة السد
وخلال أزمة السد، تبادلت إثيوبيا ومصر مناوشات لفظية حملت تهديدات عسكرية غير مباشرة.
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء السد في موسم الأمطار لهذا العام، وهو يتزامن مع حلول يوليو/ تموز المقبل، مقابل رفض سوداني- مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وعلى مدار 7 أيام، انتهت الأربعاء الماضي، جرت مفاوضات فنية حول السد، عبر دوائر تلفزيونية، بين الدول الثلاث، غير أنها لم تتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا بشأن المتسبب بفشل التفاوض.
وأحالت مصر، الجمعة، القضية إلى مجلس الأمن الدولي، عبر تقديم شكوى طلبت فيها من المجلس "التدخل بغرض التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق".