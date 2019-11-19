الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 23:54
مصر تتأهل لأولمبياد طوكيو بعد الفوز بثلاثية على جنوب أفريقيا
تأهلت مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" كما بلغت المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما بعد فوزها 3-صفرعلى منتخب جنوب أفريقيا.
التفاصيل
- بعد شوط أول سلبي افتتح القائد رمضان صبحي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 59 ثم أضاف عبد الرحمن مجدي هدفين متأخرين، في الدقيقتين 84 و88، ليتأهل فريق المدرب شوقي غريب لمواجهة كوت ديفوار على اللقب.
The @Pharaohs are having a PARTY! 😂🇪🇬 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/0J58WDQnh7— CAF (@CAF_Online) November 19, 2019
- وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في أمم أفريقيا إلى منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو العام المقبل.
- مصر تأهلت للأولمبياد للمرة 12 وهو رقم قياسي افريقي، وكان أفضل انجازاتها تحقيق المركز الرابع مرتين في 1928 و1964.
- سبق أن شارك شوقي غريب في أولمبياد لوس أنجليس 1984 كلاعب ووصل إلى دور الثمانية.
- المشاركة الأخيرة للمنتخب المصري كانت في أولمبياد لندن 2012.
- في وقت سابق الثلاثاء، تغلب المنتخب الإيفواري على نظيره الغاني بركلات الترجيح 3-2 بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.
- ستلتقي غانا مع جنوب أفريقيا لحسم بطاقة المركز الثالث.
🇪🇬🇪🇬🇪🇬 #TotalAFCONU23 @EFA @Pharaohs pic.twitter.com/kU302Xtumg— CAF - عربي (@caf_online_AR) November 19, 2019
الفراعنة 🇪🇬 إلى طوكيو 2020 🏅🇯🇵🛫— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 19, 2019
منتخب مصر الأوليمبي فاز بثلاثية على جنوب أفريقيا ⚽️⚽️⚽️
⬅️ تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة 🏆
⬅️ تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة 12 - رقم قياسي أفريقي 👏
ألف مبروك لمصر ولمنتخب الفراعنة الصغار الإنجاز الكبير 🥳🎉 pic.twitter.com/4qDQBuQeWS
المصدر
وكالات