مصر تبدأ إعادة محاكمة الضابط السابق هشام عشماوي

هشام عشماوي أثناء تسلميه لمصر

بدأ القضاء العسكري المصري، الثلاثاء، إعادة محاكمة هشام عشماوي، الذي تسلمته مصر من قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بتهم تتعلق بـ"تنفيذ عمليات إرهابية"، وفق صحف رسمية مصرية.

التفاصيل: نشر موقع صحيفة الأهرام الحكومية أن "الإرهابى هشام عشماوى تتم محاكمته حاليا"، على حد وصف الموقع.

الموقع أضاف أن عشماوي يُحاكم على ذمة قضايا سبق الحكم عليه فيها غيابيا، وتتعلق بتنفيذ ودعم عمليات مسلحة أدت إلى مقتل عدد من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

العشماوي الذي كان ضابطا في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح جهاديا في 2012 اعتقلته قوات حفتر في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في درنة (شرق) خلال المعارك التي خاضتها في المدنية، قبل أن تسلمه لمصر الشهر الماضي.

صحف حكومية مصرية قالت إن عشماوي هو زعيم "تنظيم المرابطين" التابع لتنظيم القاعدة في درنة، وكان في المدينة منذ فراره من مصر قبل 4 سنوات. خلفيات: محكمة عسكرية مصرية كانت قد حكمت غيابياً في 2017 على العشماوي بالإعدام بسبب تورطه مع جماعة أنصار بيت المقدس في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية-الليبية.

عشماوي كان ضابط في القوات الخاصة المصرية

بحسب السلطات المصرية فإن العشماوي يعد من أبرز المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد أبراهيم في سبتمبر/أيلول 2013.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب قوات حفتر بتسليم بلاده لعشماوي المكنّى بـ"أبو عمر المهاجر".

وسائل إعلام مصرية قالت إن عشماوي كان في طائرة حربية رافقت طائرة رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته إلى ليبيا.

في 2014 انشقّ العشماوي عن "أنصار بيت المقدس" إثر مبايعة هذه الجماعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

عقب ذلك ترددت أنباء عن فراره برفقة عدد من القادة المسلحين المصريين إلى ليبيا، وبالتحديد إلى مدينة درنة، وهو ما تأكد بعد القبض عليه مختبئاً هناك، بحسب قوات حفتر.