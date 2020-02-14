فيروس كورونا المستجد
الجمعة 14 فبراير 2020 20:24

مصر تؤكد أول إصابة بالفيروس كورونا

إجراءات الحجر الصحفي في مطار القاهرة
إجراءات الحجر الصحفي في مطار القاهرة
غيتي
قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة إنها رصدت أول حالة إصابة بالفيروس كورونا في البلاد لشخص أجنبي.

وأضافت الوزارة أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية وأن الحالة تم نقلها إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما".

ولم تتوفر معلومات عن جنسية المصاب. ومصر أول بلد في أفريقيا يسجل حالة إصابة بالفيروس.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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مصر
فيروس كورونا المستجد

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