الثلاثاء 17 يوليو 2018 18:59
مصر تؤسس صندوقا للثروة السيادية بقيمة 11 مليار دولار
تعتزم مصر تأسيس صندوقا للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه (11 مليار دولار).
- ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن البرلمان المصري وافق على تأسيس الصندوق أمس الإثنين.
- كان وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي قال في مارس/آذار إن مصر تدرس تأسيس صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية التي تخطط لإدراجها في البورصة.
- الوكالة: الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
- ينص القانون على أن للصندوق الحق في المشاركة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى في مصر والخارج.
- البرلمان: القانون الخاص بتأسيس الصندوق يوافق على أن يبلغ رأس المال المصدر للصندوق المسمى "صندوق مصر" خمسة مليارات جنيه، "يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس".
- القانون يسمح لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة "إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل".
- حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بموجب برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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