فيروس كورونا
السبت 9 مايو 2020 22:34

مصر: بعد رهان الحكومة على الوعي إفطار جماعي بكورنيش الإسكندرية (فيديو)

أثار مقطع فيديو وصور تظهر زحاما، على كورنيش (بحر) محافظة الإسكندرية شمالي مصر، غضبا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي التي تفرضها جائحة كورونا.

وتوافد العشرات إلى منطقة الكورنيش قبل غروب الشمس للإفطار رغم إجراءات الدولة لمواجهة تفشي فيروس "كوفيد 19".

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه بـ "تساهل السلطات المصرية" في التعامل مع الأمر وعدم فرض عقوبات شديدة على مخالفي الإجراءات الاحترازية".

من جانبها أكدت السلطات المعنية في محافظة الإسكندرية على أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ستتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن تسجيل 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 514 حالات وفاة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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