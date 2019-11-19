الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 23:58
مصر: بعد تخلي الأبوين عنهما.. شادي ويزن طفلان يواجهان المجهول
تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر قصة مأسوية لطفلين وهم "شادي" 4 سنوات، والثاني يدعى "يزن" 6 أشهر فقط.
ما القصة؟
- انتشرت قصة الطفلين، حيث كتبت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "خلافات عائلية، نشبت بين شادي الأمير، مطرب شعبي، وبين زوجته، ترك على إثرها الطفلين فعاملته الزوجة بالمثل وأخذت الطفلين وتركتهما أمام شقته الكائنة بشارع رياض غرابة آخر سور المطحن، ووضعتهما على قطعة من القماش، كي يواجهان مصيرا لا يعلمه سوى الله.
- الأمير رفض تسلم أطفاله، وظلا لأيام دون طعام أو شراب، حتى تدخلت جارته وأخذت الطفلين في شقتها وقامت برعايتهما، ثم توجهت لقسم شرطة بمدينة طنطا لتحرير محضر 2555 إداري أول طنطا لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق لسماع أقوال الزوجين في الحادث.
- التحريات المبدئية التي أجرتها المباحث العامة، كشفت أن هناك خلافات أسرية بين "المبلغ ضدهما" أدت إلى انفصالهما.
- تبين أن الزوج متزوج من 4 سيدات، وحاول التهرب من المسؤولية تجاه أطفاله، مما جعل الزوجين يلقيان الأطفال في الشارع، حتى عثرت عليهما سيدة هي جارة المبلغ ضدهما.
- الأمير، أفاد في تصريحات له أنه طلق زوجته قبل أن تكون حبلى في الابن الثاني، مؤكداً أن الطفل الرضيع ليس ابنه.
- قال الأمير: "إحنا منفصلين من سنتين وعلى خلافات كبيرة جدا، خلتني بسببها أسيب محافظة الغربية كلها، واسيب أكل عيشي واروح الإسكندرية".
- تابع "العيل التاني مش ابني أنا خلفت الولد الأول فقط، وبعد الطلاق كلمتني تقولي أنا حامل، قلتلها ماليش دعوة إحنا مطلقين، ومش هسجله".
- الزوجة أكدن أنها لم تنفصل عن زوجها وأنها سلمت الطفلين لشقيق زوجها بعد أن طردوا من مسكنهم بسبب عدم دفع الإيجار.
- المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أمر بضبط وإحضار المطرب الشعبي شادى الأمير وزوجته في واقعة ترك طفليهما للتحقيق معهما في الواقعة وطلبت النيابة سماع أقوال جارة الزوج بعد أن قامت بإبلاغ الشرطة بالواقعة.
- كانت دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا، قد استقبلت الطفلين لرعايتهما، تنفيذا لقرار النيابة العامة، بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن رفض زوجها المطرب وسافر إلى محافظة الإسكندرية.
المصدر
مواقع التواصل الاجتماعي
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