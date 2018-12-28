مصر
الجمعة 28 ديسمبر 2018 21:18

مصر: انفجار يستهدف حافلة سياحية يوقع 4 قتلى و 10مصابين

ارتفع عدد القتلى جراء انفجار بعبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية إلى 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين.
    تصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لوسائل الإعلام
    • الحافلة كانت تقل 14 سائحا من فيتنام، والسائق والمرشد السياحي.
    • الحافلة كانت في مسار سياحي معروف، ولكنها خرجت عن المسار دون الإبلاغ عن التغيير، وهذه هي المنطقة التي وقع بها الحادث.
    • المرشد المصري توفي في غرفة العمليات، ولا تزال هناك حالتين حرجتين بين السياح، وبقية الحالات بسيطة ومتوسطة.
    • سيظل هذا الصراع موجود في كل مكان في العالم، ولا يوجد دولة لا يحدث فيها حادث أو آخر.
    • لا يوجد دولة في العالم تضمن أنها آمنة بنسبة 100%، ونحن في وضع أفضل بكثير جدا.
    التفاصيل حسب بيان وزارة الداخلية المصرية:
    • انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية في الجيزة أثناء مرور حافلة تقل 14 سائحا فيتنامي الجنسية.
    • انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاستكمال عمليات الفحص.
    حوادث سابقة:
    • في فبراير/ شباط 2014، جرى تفجير حافلة سياحية في سيناء، ما أسفر عن مقتل سائحَين من كوريا الجنوبية.
    • في سبتمبر/ أيلول 2015، لقي 8 سياح مكسيكيين حتفهم عندما أطلق قوة من الجيش المصري النار عن طريق الخطأ على موكبهم السياحي ظنا منه أنه يقل إرهابيين.
    • تحطمت طائرة روسية تقل سياحا فوق سيناء نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2015، وقتل فيها 224 شخصا.
    • في يناير 2016 هاجم مسلحان بمسدس وسكين وحزام ناسف فندقا في الغردقة وأصابوا اثنين من السائحين الأجانب.
    • تم اختطاف طائرة لمصر للطيران، كانت في رحلة داخلية من مطار برج العرب إلى القاهرة وتوجه بها الخاطف إلى قبرص في فبراير/ شباط 2016.
    • سقطت طائرة مصر للطيران المتجهة من باريس للقاهرة، وقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 66 شخصا في مايو/آيار 2016.
    • طعن شخص سائحتين ألمانيتين حتى الموت وأصاب 4 سائحات أجنبيات أخريات في منتجع الغردقة الشهير على البحر الأحمر في يونيو/ حزيران 2017.
    • في أغسطس/ آب 2018 وعثر على سائح بريطاني وزوجته متوفيين في فندق مطل على البحر الأحمر في حادث تسبب في سحب شركة بريطانية السياح من مصر.
    المصدر
    الجزيرة مباشر
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    مصر
    سياحة
    تفجير
    الهرم
    الجيزة

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