الجمعة 28 ديسمبر 2018 21:18
مصر: انفجار يستهدف حافلة سياحية يوقع 4 قتلى و 10مصابين
ارتفع عدد القتلى جراء انفجار بعبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية إلى 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين.
تصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لوسائل الإعلام
- الحافلة كانت تقل 14 سائحا من فيتنام، والسائق والمرشد السياحي.
- الحافلة كانت في مسار سياحي معروف، ولكنها خرجت عن المسار دون الإبلاغ عن التغيير، وهذه هي المنطقة التي وقع بها الحادث.
- المرشد المصري توفي في غرفة العمليات، ولا تزال هناك حالتين حرجتين بين السياح، وبقية الحالات بسيطة ومتوسطة.
- سيظل هذا الصراع موجود في كل مكان في العالم، ولا يوجد دولة لا يحدث فيها حادث أو آخر.
- لا يوجد دولة في العالم تضمن أنها آمنة بنسبة 100%، ونحن في وضع أفضل بكثير جدا.
التفاصيل حسب بيان وزارة الداخلية المصرية:
- انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية في الجيزة أثناء مرور حافلة تقل 14 سائحا فيتنامي الجنسية.
- انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاستكمال عمليات الفحص.
الآن من موقع انفجار حافلة الهرم pic.twitter.com/RFOx837iLD— Omar Elhady (@ElHady) December 28, 2018
حوادث سابقة:
- في فبراير/ شباط 2014، جرى تفجير حافلة سياحية في سيناء، ما أسفر عن مقتل سائحَين من كوريا الجنوبية.
- في سبتمبر/ أيلول 2015، لقي 8 سياح مكسيكيين حتفهم عندما أطلق قوة من الجيش المصري النار عن طريق الخطأ على موكبهم السياحي ظنا منه أنه يقل إرهابيين.
- تحطمت طائرة روسية تقل سياحا فوق سيناء نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2015، وقتل فيها 224 شخصا.
- في يناير 2016 هاجم مسلحان بمسدس وسكين وحزام ناسف فندقا في الغردقة وأصابوا اثنين من السائحين الأجانب.
- تم اختطاف طائرة لمصر للطيران، كانت في رحلة داخلية من مطار برج العرب إلى القاهرة وتوجه بها الخاطف إلى قبرص في فبراير/ شباط 2016.
- سقطت طائرة مصر للطيران المتجهة من باريس للقاهرة، وقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 66 شخصا في مايو/آيار 2016.
- طعن شخص سائحتين ألمانيتين حتى الموت وأصاب 4 سائحات أجنبيات أخريات في منتجع الغردقة الشهير على البحر الأحمر في يونيو/ حزيران 2017.
- في أغسطس/ آب 2018 وعثر على سائح بريطاني وزوجته متوفيين في فندق مطل على البحر الأحمر في حادث تسبب في سحب شركة بريطانية السياح من مصر.
المصدر
الجزيرة مباشر