قناة السويس
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 11:08

مصر.. انخفاض إيرادات قناة السويس في نوفمبر

قناة السويس المصرية
أرشيفية
غيتي
أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 462.7 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني من 473.9 مليونا في أكتوبر تشرين الأول.

وعلى أساس سنوي زادت إيرادات قناة السويس في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي عندما بلغت 389.2 مليون دولار.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوربا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 % إلى 5 مليارات وخمسة ملايين دولار مقارنة مع 5 مليارات و175  مليون دولار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13 مليارا و200 مليون دولار سنويا بحلول عام 2023.

المصدر
رويترز
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