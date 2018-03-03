مصر
السبت 3 مارس 2018 14:17

مصر.. المحكمة الدستورية تقضي بعدم الاعتداد بأحكام بطلان اتفاقية تيران وصنافير

المحكمة الدستورية العليا في مصر
المحكمة الدستورية العليا في مصر
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، بعدم الاعتداد بكافة الأحكام القضائية الصادرة سواء من المحكمة الإدارية أو القضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير.

ويترتب على الحكم سريان الاتفاقية.

كانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى طالبت فيها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.

وأوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أيدت في أبريل/نيسان الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير" والتي تنتقل بمقتضاها الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.

المصدر
الجزيرة مباشر
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مصر
المحكمة الدستورية العليا.
تيران وصنافير

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