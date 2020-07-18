مصر وأمريكا
الأحد 19 يوليو 2020 00:29

مصر: الكنيسة القبطية تطالب أمريكا باستبعاد قس متهم بالتحرش بأطفال

بابا أقباط مصر تواضروس الثاني
بابا أقباط مصر تواضروس الثاني
(أرشيفية) غيتي
طلبت الكنيسة القبطية الارثوذكسية المصرية من السلطات الأمريكية، اليوم السبت، عدم الاعتراف بقس يعمل في الولايات المتحدة ومتهم بالتحرش بأطفال، وفق بيان للناطق الرسمي باسم الكنيسة.

وقال البيان الذي نشره الناطق باسم الكنيسة على صفحته على فيسبوك "إننا نطلب من السلطات في مصر وفي الولايات المتحدة التوقف عن الاعتراف بيوسف عزيز خليل كقس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".

وأشار البيان إلى أنه سبق أن تم تجريده من رتبته الكهنوتية في العام 2014. ورغم ذلك ظل القس يعمل في الولايات المتحدة بشكل غير رسمي.

ويأتي هذا الطلب الرسمي الذي نشر على الصفحة الرسمية للناطق باسم الكنيسة، فيما تشهد مصر منذ أسابيع موجة غير مسبوقة من فضح التحرش والعنف الجنسي بعد فضيحة مدوية في الطبقة العليا المصرية.

وأغرقت آلاف الشهادات منصات التواصل الاجتماعي المصرية خلال الأسابيع الأخيرة ما بدا كأنه كسر للمحرمات في مجتمع محافظ تخشى فيه الفتيات والنساء أية إساءة إلى سمعتهن.

وتماشيا مع هذه الموجة، كتب أقباط مصريون يقيمون في الولايات المتحدة على شبكات التواصل الاجتماعي يتهمون علنا القس المشلوح بالتحرش بالأطفال، مشيرين إلى وقائع يعود بعضها إلى 20 عاما مضت.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية

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