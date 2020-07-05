مصر
الأحد 5 يوليو 2020 12:18

مصر.. القبض على شاب متهم باغتصاب العشرات ومظاهرة إلكترونية ضد التحرش

المشتبه به اتُهم بالتحرش واغتصاب أكثر من 50 فتاة في مصر
غيتي
ألقت السلطات المصرية، السبت، القبض على شخص يُشتبه في أنه اعتدى جنسيّا على عشرات النساء، بحسب ما أعلن مصدر أمني، وذلك بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي دعت السلطات إلى التحرّك.

ونُشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل في مصر، شهادات تفصّل عمليات ابتزاز واعتداء جنسي ارتكبها شخص ضد نساء كثيرات في مصر، الأمر الذي أثار غضب مستخدمي الإنترنت.

ويشتبه في المعتقل اغتصب أو حاول اغتصاب عشرات النساء والفتيات وتحرش بهن، وبين هؤلاء فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا فقط حاول الاعتداء جنسيا عليها.

وبحسب إحدى الشهادات التي نُشرت الأربعاء، على موقع إنستغرام، فإن هذه الاعتداءات الجنسية حدثت اعتبارًا من عام 2018 على أقل تقدير.

كما انتشر على نطاقٍ واسع في كل من تويتر وفيسبوك وسم باسم الجاني المزعوم (#المتحرش_احمد_بسام_زكي)، ودعا مستخدمو الموقعين السلطات إلى التحرك.

واندلعت مظاهرة إلكترونية عبر منصات التواصل المصرية، ضد التحرش، بالإضافة إلى حملة توقيعات ضد المتحرش المذكور، لرفع وعي الفتيات بقضية التحرش والمطالبة بمعاقبة الشاب.

وقال المصدر الأمني إن "الشخص المتهم بالتحرش بهؤلاء النساء اعتقل وسيلاحق قضائيا بعد الاتهامات التي وجهت إليه على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أن "على الأشخاص المعنيين تقديم شكاوى رسمية" بحق المعتقل، من دون أن يحدد هويته.   

وناشد نادي القضاة في مصر، الإعلام والمواطنين بعدم الخوض في قضية "الشاب المتحرش" مرة أخرى، قائلا إن الأمر بات في يد النيابة العامة الآن، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكان المجلس القومي للمرأة قدم، السبت شكوى إلى النائب العام لفتح تحقيق، بعدما "تبيَّن وجود صفحة على تطبيق إنستغرام تم تدشينها من قبل بعض الفتيات وا لنساء يشكين فيها من قيام شخص باغتصاب البعض منهن وهَتك عرض والتحرش جنسيا بالبعض الآخر".

وأضاف المجلس في بيان له  أن "الصفحة التي يُتابعها الآلاف، تتضمن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام هذا الشاب بإرسالها إلى العديد من الطفلات والفتيات بهدف التهديد والابتزاز".

وتابع "تلقّى المجلس العديد من النداءات والمناشدات من الضحايا المجني عليهن بشأن قيام ذات الشخص بابتزازهن وتهديدهن، مستغلا ما يحتفظ به من صور ومقاطع توثق جرائمه النكراء في التشهير بهن إذا قمن بالإبلاغ عنه للسلطات المختصة".

وناشد المجلس جميع النساء المعنيات "التقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الشاب، حتى ينال عقابه الذي يستحق طبقًا للقانون".

من ناحيتها، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا قالت فيه إن "إلصاقُ جريمة التحرش النكراء بقَصْر التُّهْمَة على نوع الملابس وصفتها؛ تبريرٌ واهمٌ لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ فالمسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف".

وتابع البيان "الـمُتَحَرِّش الذي أَطْلَق سهام شهوته مُبَرِّرًا لفعله؛ جامعٌ بين منكرين: استراق النظر وخَرْق الخصوصية به". كما أصدر علماء الأزهر بيانًا نشرته جريدة (صوت الأزهر) جاء فيه أن "التحرش جريمة أيًا كانت وسيلته وسببه وينبغي تفعيل العقاب الرادع قانونًا".

وبحسب معلومات نشرت على الإنترنت فإن المعتقل طالب جامعي. وقالت الجامعة الأمريكية في القاهرة في بيان، إن المشتبه فيه كان طالبا لديها قبل أن يُغادرها في عام 2018.

وأشارت الأمم المتحدة في تقارير نشرتها خلال السنوات الأخيرة إلى أن الغالبية العظمى من النساء المصريات وقعن ضحايا عمليات تحرش.

ولا يزال التحرش الجنسي، اللفظي والجسدي، ظاهرة شائعة في مصر، على الرغم من إقرار قانون في 2014 جرم هذا السلوك.

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
مواقع التواصل

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