مصر
الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 13:06

مصر: القبض على ثلاثة متهمين جدد في قضية "اغتصاب فيرمونت"

فندق "فيرمونت نايل سيتي" الفخم في القاهرة وهو مملوك لرجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس
غيتي
أعلنت النيابة العامّة المصرية مساء الإثنين أنّها أمرت بحبس 3 أشخاص لمدّة 4 أيام على ذمّة التحقيق في جريمة اغتصاب شابة جماعياً بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة قبل 6 سنوات.

وقالت النيابة العامة في بيان إنّها "أمرت بحبس 3 متّهمين 4 أيام على ذمّة (...) التحقيق معهم في وقائع اتّهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدّي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي".

وأضافت أنّها أمرت كذلك بإخلاء سبيل 3 موقوفين آخرين على ذمّة التحقيق في هذه القضية بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه (6.25 ألف دولار) لكل منهم، وإخلاء سبيل رابع بضمان محلّ إقامته.

ولم يأت بيان النيابة العامة على ذكر أسماء أيّ من هؤلاء الموقوفين.

وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت الأحد توقيف مشتبه به جديد في إطار التحقيق الذي تجريه بشأن هذه القضية التي تعود وقائعها إلى 2014 والتي تشتبه السلطات بأن مجموعة من الشبّان الأثرياء والمتنفّذين أقدموا فيها على تخدير شابة واغتصابها في فندق فيرمونت نايل سيتي.

وقالت النيابة العامة في بيانها الأحد إنّها "أمرت بحبس المتهم محمد حافظ احتياطياً 4 أيام على ذمة التحقيقات" بعد القبض عليه الجمعة.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت السبت أنها أوقفت 3 مصريين متّهمين في هذه القضية التي أثارت موجة غضب عارم في مصر.

وظلّت هذه الجريمة طيّ الكتمان إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث عنها في تمّوز/يوليو الفائت، ومن بين هذه الحسابات واحد على إنستغرام يطلق على نفسه اسم "شرطة الاعتداء".

ووفقاً لهذا الحساب الذي يتابعه 170 ألف شخص، خدّر 6 رجال فتاة واغتصبوها في الفندق الفخم.

وتمّ على مواقع التواصل تداول أسماء وصور الجناة المزعومين، وجميعهم من عائلات ميسورة.

وكانت النيابة المصرية أعلنت مطلع آب/أغسطس فتح تحقيق في اتهامات الاغتصاب هذه، بعد تلقيها "خطاباً من المجلس القومي للمرأة مرفقاً بشكوى قدّمتها فتاة إلى المجلس عن تعدّي بعض الأشخاص عليها جنسياً عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة".

وأعلن الفندق من جهته أنه أجرى تحقيقا داخلياً وأكد أنه لم يسبق أن أبلغت بهذا الحادث أي جهة في الفندق أو شرطة السياحة.

وخلصت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013 الى أن معظم المصريات تعرضن للتحرّش الجنسي.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
كلمات مفتاحية
اغتصاب جماعي
النيابة
توقيف

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