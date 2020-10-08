الأزهر الشريف
الخميس 8 أكتوبر 2020 10:50

مصر.. السيطرة على حريق في الجامع الأزهر (فيديو)

حريق نشب في إحدى الغرف الخالية التابعة لأحد أدوار الجامع الأزهر
مواقع التواصل
أفادت وسائل إعلام محلية في مصر، الخميس، بالسيطرة على حريق محدود اندلع في أحد أدوار الجامع الأزهر الشريف، أحد أهم المساجد التاريخية بالبلاد.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، عن مصدر مسؤول بالجامع الأزهر لم تسمه أن حريقا محدودًا نشب في إحدى الغرف الخالية التابعة لأحد أدوار المسجد.

وأضافت "تمت السيطرة عليه من إدارة الجامع بالتعاون مع قوات الحماية المدنية (قوات الإطفاء) ولا يوجد أي خسائر أو إصابات".

وهو ما أكدت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، دون ذكر سبب الحريق.

بينما ذكرت صحيفة اليوم السابع (خاصة) أن الحريق المحدود نشب في مكاتب إدارية بسبب  "ماس كهربائي"، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع الحادث، ودعوات بحفظ الجامع الأزهر.

وللجامع الأزهر مكانة كبيرة لدى المصريين.

والجامع الأزهر من أهم المساجد في مصر ومن أشهر المساجد في العالم الإسلامي، أنشأه جوهر الصقلي عندما فتح القاهرة 970 م، وتبلغ مساحته 12 ألف متر مربع، وله 8 أبواب، وأكثر من 380 عمودًا.

المصدر
وكالات

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