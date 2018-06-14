مصر.. السيسي يعين زكي وزيرا للدفاع بدلا من صدقي صبحي
ووفق ما بثه التلفزيون الحكومي، أدى زكي اليمين الدستورية أمام السيسي، ضمن أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان.
والخميس الماضي، كلف السيسي، مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها آنذاك.
والحكومة الجديدة هي الأولى في الولاية الثانية الرئاسية للسيسي (2022:2018)، وتعد الثالثة منذ توليه مهام منصبه رئيسًا للبلاد، حيث سبقها اثنتان في الولاية الأولى (2018:2014) حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة (من يونيو/حزيران 2014 حتى سبتمبر/ أيلول 2015)، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير/كانون ثان الماضي.
ويحصن الدستور المصري منصب وزير الدفاع من التغيير لدورتين رئاسيتين كاملتين، إذ تنص المادة 234 من الدستور المصري على: " يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".