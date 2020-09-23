مصر
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 11:12

مصر: الداعية معز مسعود يثير الجدل بعد أنباء عن زواجه حلا شيحة

تردد أنباء عن ارتباط الداعية الشاب معز مسعود بالممثلة حلا شيحة العائدة إلى التمثيل بعد سنوات من الاعتزال
تردد أنباء عن ارتباط الداعية الشاب معز مسعود بالممثلة حلا شيحة العائدة إلى التمثيل بعد سنوات من الاعتزال
مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بكثافة أنباء غير مؤكدة بشأن ارتباط المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود بالممثلة العائدة من الاعتزال حلا شيحة.

 

وتصدر وسم يحمل اسم الداعية الشاب (#معز_مسعود) قائمة الوسوم الأعلى تداولا.

وكانت قد ترددت أنباء حول هذا الارتباط منذ أن علقت حلا شيحة على آخر صورة نشرها مسعود على صفحته بموقع إنستغرام.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‪Many thanks to the gorgeous human being who captured this raw moment 😎 you know who you are ‬

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وظهر مسعود في الصور وهو يجلس على الأرض ويعزف الغيتار، وكتب "شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي التقط هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".

فسألته حلا من التقطتها ليرد عليها بأنه "شخص مميز جدا".

يُذكر أن حلا كانت متزوجة ولديها أربعة أبناء، وعاشت لسنوات مع زوجها يوسف هاريسون في كندا، قبل أن تقرر الانفصال بعد 12 عاما من الزواج والسفر للقاهرة، وخلع النقاب ثم الحجاب، والعودة للتمثيل بعد سنوات من الاعتزال.

 

وتزوج الداعية معز مسعود أولاً من ملكة جمال الجامعة الأمريكية السابقة "سارة" عام 2003 واستمر الزواج بينهما 13 عاماً حتى انفصلا في عام 2016، ثم تزوج ثانيةً من المرشدة السياحية بسنت نور الدين في عام 2017 واستمر زواجه منها نحو 6 أشهر فقط، ثم تزوج أخيراً من الممثلة شيري عادل في عام 2018 قبل أن ينفصل عنها هي الأخرى بعد عام واحد.

وعلق مغردون على الخبر بقولهم إن معز مسعود أشبه بشخصية "الحاج متولي" الشهيرة، بينما استنكر آخرون تداول مثل هذه الأخبار بكثافة واعتبروها تدخلا غير مقبول في الحياة الشخصية.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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معز مسعود
حلا شيحا
زواج

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