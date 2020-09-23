مصر: الداعية معز مسعود يثير الجدل بعد أنباء عن زواجه حلا شيحة
وتصدر وسم يحمل اسم الداعية الشاب (#معز_مسعود) قائمة الوسوم الأعلى تداولا.
وكانت قد ترددت أنباء حول هذا الارتباط منذ أن علقت حلا شيحة على آخر صورة نشرها مسعود على صفحته بموقع إنستغرام.
Many thanks to the gorgeous human being who captured this raw moment 😎 you know who you are
A post shared by Moez Masoud (@moezmasoud) on
وظهر مسعود في الصور وهو يجلس على الأرض ويعزف الغيتار، وكتب "شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي التقط هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".
فسألته حلا من التقطتها ليرد عليها بأنه "شخص مميز جدا".
يُذكر أن حلا كانت متزوجة ولديها أربعة أبناء، وعاشت لسنوات مع زوجها يوسف هاريسون في كندا، قبل أن تقرر الانفصال بعد 12 عاما من الزواج والسفر للقاهرة، وخلع النقاب ثم الحجاب، والعودة للتمثيل بعد سنوات من الاعتزال.
كل ما أنام وأصحى الاقي معز مسعود اتجوز فنانة😂— ليلى (@lelemoh30) September 23, 2020
وتزوج الداعية معز مسعود أولاً من ملكة جمال الجامعة الأمريكية السابقة "سارة" عام 2003 واستمر الزواج بينهما 13 عاماً حتى انفصلا في عام 2016، ثم تزوج ثانيةً من المرشدة السياحية بسنت نور الدين في عام 2017 واستمر زواجه منها نحو 6 أشهر فقط، ثم تزوج أخيراً من الممثلة شيري عادل في عام 2018 قبل أن ينفصل عنها هي الأخرى بعد عام واحد.
وعلق مغردون على الخبر بقولهم إن معز مسعود أشبه بشخصية "الحاج متولي" الشهيرة، بينما استنكر آخرون تداول مثل هذه الأخبار بكثافة واعتبروها تدخلا غير مقبول في الحياة الشخصية.
#معز_مسعود— •°• شوكلاتا •°• (@Guider99) September 23, 2020
مع احترامي لكل الآراء بس هو انتوا مين عشان تتكلموا ع حياة حد الشخصيه !! 😏
معز مسعود— 💙إبن أخت صاحب تويتر (@AmirOverMoon1) September 23, 2020
الحاج متولي بتاع الوسط الفني
بسنت نور الدين/شيري عادل/حلا شيحة
هيقابل أبو هشيمة ف النهائي😂
متستغربوش الفترة الجاية لو سألت حد نفسك تطلع ايه؟
وقالك نفسي ابقي "معز مسعود" 😂 pic.twitter.com/IIKVJjp4Yo
#معز_مسعود رشدي أباظة الإسلام الواسطي الجميل— Mo Sayed (@MohamedSayed775) September 23, 2020
#معز_مسعود— Mohamed (@Mohamed_705) September 23, 2020
إحنا الشعب الوحيد إللي بيدي لنفسه الحق يتدخل في حياة الناس الشخصية واختيارتهم.