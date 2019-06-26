مصر: الحكومة تبيع أصول الدولة لتعويض خسائر الهيئات العامة

وافق مجلس الوزراء المصري على نقل أصول بقيمة 17.5 مليار جنيه تشمل أرض المعارض، لصالح بنك الاستثمار القومي مقابل إسقاط ديون مستحقة على جهات حكومية.

بيع أصول الدولة:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على هامش (مؤتمر الاصلاح الإداري- الواقع والمستقبل) الذي نظمته الوزارة، إن عدد اﻷصول غير المستغلة التي سيتم ضمها لصندوق مصر السيادي بشكل مبدئي سيبلغ عددها 12 أصلا، علاوة على أصول أخرى آلت ملكيتها إلى بنك اﻻستثمار القومي منها أرض المعارض بمدينة نصر نتيجة إسقاط جزء من مديونية الهيئة العامة للسكك الحديدية بقيمة 15 مليار جنيه.

ذكرت السعيد أن إجمالي مديونية الهيئة المستحقة لصالح بنك اﻻستثمار القومي تبلغ 28 مليار جنيه.

قالت السعيد أنه تم تحويل ملكية أرض 6 أكتوبر التابعة لمكتبة الإسكندرية لصالح البنك لضمها للصندوق.

قال محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي في تصريحات صحفية، إن مجلس الوزراء وافق على المبادلة منذ أيام، ومن المقرر أن يحصل البنك على 3 أصول حكومية من بينها أرض المعارض في مدينة نصر على أن يعقبها مرحلة ثانية.

وكانت السعيد قد قالت –في تصريحات سابقة – إن الحكومة تدرس ضم أرض المعارض لصندوق مصر السيادي سواء من خلال مساهمة مباشرة أو عبر بنك الاستثمار القومي بعد نقل ملكيتها إليه مقابل إسقاط ديون مستحقة على جهات حكومية.

كما كان من المقرر أن يحصل "الاستثمار القومي" على أصول بقيمة 80 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى لمبادلة الديون بأصول حكومية ولكن تم استبعاد الجزء الأكبر منها لاستخدامها لأغراض أخرى.

يشار إلى أن إجمالي مستحقات بنك الاستثمار القومي لدى الجهات الحكومية تصل إلى 260 مليار جنيه.

بنك الاستثمار والديون المصرية

مع غياب الرقابة والشفافية فيما يخص أعمال بنك الاستثمار القومي في مصر، تراكمت ديون الهيئات العامة للبنك، بينما بلغت الديون المستحقة على البنك لصناديق التأمين والمعاشات الحكومية والقطاعين العام والخاص نحو 250 مليار جنيه، في الوقت الذي تعاني فيه الهيئات المديونة للبنك سواء وزارات وشركات حكومية أزمات مالية وخسائر بشكل تعجز فيه عن سداد ديونها أو الوفاء بمستحقات البنك.

أنشئ بنك الاستثمار القومي في مصر عام ،1980 بغرض تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

لا تعرض ميزانية البنك على البرلمان، ولا يخضع لرقابة البنك المركزي، وليس له جمعية عمومية، وليس عضوًا في اتحاد البنوك، وإنما يدار عن طريق مجلس إدارة يقوم بتعيينه رئيس الحكومة، والجهة التي لها حق متابعة ومراجعة أعماله هي الجهاز المركزي للمحاسبات.

التسويات العينية كانت الحل لبنك الاستثمار القومي لتسوية مديونياته، ففي وقت سابق قام البنك بتسوية مديونياته لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" بقيمة 7 مليارات جنيه، والسكك الحديدية بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك مقابل حصول البنك على أصول من الجهتين، وتبلغ مديونية "ماسبيرو" نحو 32 مليار جنيه حصل عليها على مدار السنوات السابقة.

بنك الاستثمار القومي في مصر

ورم خبيث