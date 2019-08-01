الخميس 1 أغسطس 2019 20:36
مصر: الجيش يحرق منازل أربع عائلات في سيناء
قامت قوات من الجيش المصري بمداهمة أربعة منازل في حي الفواخرية وسط مدينة العريش قبل يومين وإخلائها من ساكنيها وحرق المنازل الأربعة.
التفاصيل:
- أكدت مصادر قبلية وشهود عيان لـ"الجزيرة مباشر" أن حرق الجيش للمنازل يأتي في إطار سياسية الانتقام من المطلوبين أمنيا.
- أحد السكان المحليين من حي الفواخرية وينتمي لأكبر عائلاتها أكد أن البيوت الأربعة التي تم حرقها مؤخرا بالحي قد تم هدمها عقب الحرق.
- يقول نشطاء إن قوات الجيش في سيناء تقوم بحرق بيوت من تزعم أن من بينها مطلوبين أمنيا.
في بنت معانا هنا على تويتر، قوات الجيش المصري راحت حرقت بيتهم في مدينة #العريش في #سيناء أول امبارح ثم راحت قوات الأمن امبارح وهدوا بيتهم هما و3 أسر تانية،علشان قوات الجيش مش لاقية ولادهم.— هيثم غنيم (@HaithamGhoniem) July 31, 2019
نفس سياسة قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في #فلسطين
كل حد يقرأ التويته ده يكتب كلمة دعم للبنت
- ناشط حقوقي في سيناء -رفض ذكر اسمه- قال إن هذه الممارسات تعتبر خرقا لكل القوانين والأعراف والأخلاق، فالمسموح به طبقا للقانون وفي ظل حالة الطوارئ يتم تفتيش المسكن للبحث عن المطلوبين مع احترام خصوصية المنزل.
- الناشط أضاف: في حالة عدم وجود المطلوب فلا يحق للقوات أن تأخذ أحد أفراد أسرته كرهينة حتي يتم تسليم المطلوب لنفسه، كما أنه في حالة وجود حكم ضد المطلوب في أسوأ الحالات فلا يجوز عقاب غيره.
"ممارسات مليشيات"
- الناشط السيناوي عيد المرزوقي اعتبر حرق الجيش والشرطة لبيوت من تزعم الحكومة أنهم مطلوبين "ممارسات مليشيات" وليس قوات نظامية.
- المرزوقي أضاف أن الانتهاكات التي تم ممارستها في سيناء منذ خمس سنوات من حرب "مزعومة" على الإرهاب هي مماثلة للانتهاكات الجسيمة التي نفذتها المليشيات في اقليم دارفور بالسودان.
- المرزوقي أشار إلى أن النظام نجح في فرض حظر إعلامي كامل لمحاولة التستر على حقيقة أهدافه من تلك الحرب، ولتعقيد مهمة الصحفيين المحايدين من الوقوف على الحقائق كاملة، وتخويف الصحافة بشكل عام من توثيق ما يجري في الداخل والخارج، على حد وصفه.
- ناشط سياسي بمدينة العريش قال للجزيرة مباشر "إن الجيش لا يقيم اعتبارا للمتعاونين معه في مسألة تجنب ارتكاب انتهاكات بحقهم، فهو يستهدف الجميع، فقبيلة الفواخرية مشهوره بتعاونها مع الجيش والمفترض ألا يتم ممارسة انتهاك حرق وهدم البيوت مع أسر تنتمي لها".
المصدر
الجزيرة مباشر
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