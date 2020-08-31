مصر
الاثنين 31 أغسطس 2020 11:12

مصر: الجمارك ترد على الجدل بشأن سيارة ياسمين صبري

ياسمين صبري تثير الجدل مجددا بعد تسريب مستند يفيد إعفاء سيارتها الجديدة من الضرائب
ياسمين صبري تثير الجدل مجددا بعد تسريب مستند يفيد إعفاء سيارتها الجديدة من الضرائب
مواقع التواصل
باتت الممثلة المصرية ياسمين صبري حديث مواقع التواصل في مصر خلال الأيام الماضية بعدما سربت صورة لتخليص جمركي يفيد بإعفاء سيارة باسمها من طراز رولز رويس داون "كابورليه" من الجمارك.

وأوضح المستند أن السيارة تبلغ قيمتها ستة ملايين و113 ألفا و545 جنيها مصريا، وتم تحصيل رسوم كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بثلاثة ملايين و700 ألف جنيه مصري، فيما كانت السيارة نفسها معفاة من الضرائب.

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة المقرب من النظام الحالي، أهدى زوجته الممثلة بالدراما المصرية ياسمين صبري، هذه السيارة الفارهة، موديل 2020.

لكن السيارة التي تبلغ قيمتها داخل مصر 10 ملايين جنيه مصري تقريبا، لم يتم تحصيل ضرائب الشراء عليها، بحسب المستند الذي تم تسريبه، الأمر الذي اعتبره البعض محاباة ووساطة لأبو هشيمة.

واضطرت الجمارك المصرية إلى إصدار توضيح يفيد بأن هذه الفئة من السيارات معفاة من الضريبة الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوربية، على أن يتم دفع 8.5 بالمئة رسم تنمية و30 بالمئة ضريبة جدول و14 بالمئة ضريبة قيمة مضافة فقط.

ونشرت صفحة "فرسان الجمارك المصرية" (مصدر نشر المستند) توضيحا بشأن هذا الأمر، ذكرت فيه تفاصيل إعفاء هذا الطراز من السيارات من الضرائب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وبعد موجة الجدل التي أثيرت حول السيارة، نشرت ياسمين صبري صورة لها من داخلها على حسابها الرسمي على موقع انستغرام، بالتزامن مع تصدر وسم يحمل اسمها قائمة الأعلى تداولا في مصر.

وأكد مصدر أمني في تصريحات صحفية أن الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، تجري تحقيقا الآن مع موظفين يرجح أنهم سربوا مستند الإفراج عن السيارة من مصلحة الجمارك، باعتبار أن ذلك يتنافى مع قوانين العمل.

وتزوجت ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل/نيسان هذا العام، وكانت قد بدأت مسيرتها الفنية عام 2014، وكان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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