مصر
الاثنين 31 أغسطس 2020 16:58

مصر.. الإفراج عن سيدة بعد اعتدائها على ضابط شرطة (فيديو)

مقطع الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لامرأة تعتدي على ضباط شرطة داخل محكمة في العاصمة القاهرة.

ويظهر الفيديو المرأة وهي تحتد على الضابط الذي حاول منعها من الدخول بسبب عدم وضعها كمامة على وجهها، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما سبت المرأة وبصوت مسموع الضابط أمام الحاضرين والكاميرات التي كانت تصور المشهد.

بعد ذلك أخرجت المرأة هاتفها، لكن الضابط اختطفه بحركة سريعة من يدها، لتقوم بالإمساك به وإزالة شارة رتبته والاعتداء عليه.

واتضح بعد ذلك أن المعتدية تعمل في النيابة الإدارية، وقررت النيابة الإفراج عنها بكفالة 2000 جنيه (نحو 125 دولارا).

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر أمني قوله إن السيدة لم تذهب مطلقا إلى قسم الشرطة ولم تخضع للتحقيق لدى الشرطة.

وأبرزت وسائل الإعلام المصرية مقطع الفيديو وكثفت من نشره وتغطية القضية، فيما يبدو محاولة منها لتصوير الضباط باعتبارهم ضحايا وعرضة للأذى وهم يقومون بأداء وظيفتهم.

فيما قارن مصريون بين تصرف الضابط الذي اتسم بضبط النفس وبين موقفه إذا كانت المعتدية سيدة عادية لا تعمل في القضاء. كما استدعوا العديد من القضايا الأخرى التي حبس فيها معارضون ولم يخرجوا بكفالة لمجرد مشاركتهم في مظاهرة أو التعبير عن رأيهم.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
كوشنر يشكر السعودية على عبور الطائرة الإسرائيلية لمجالها الجوي
Thumbnail
تعاظم الديون الخارجية: مصر تقترض ملياري دولار من الإمارات
Thumbnail
وسيم يوسف يعبّر عن "حبه لليهود" ونشطاء يعلقون
Thumbnail
فرنسا وألمانيا ترغبان بحوار بناء مع تركيا حول "شرق المتوسط"
Thumbnail
إماراتية وإسرائيلية ترأسان تجمعاً دولياً لتعزيز السلام (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. شاهد: اختفاء طفل في الغابة بعد عقاب والديه له
  2. الجزائر: أحزاب من المعارضة تضع شروطا للمشاركة بالحوار السياسي
  3. ترمب متفائل بالوصول للقاح ضد كورونا نهاية العام وألمانيا متشائمة
  4. شاهد: دموع سورية تروي ويلات الحرب
  5. إيران: تطورات عفرين مقلقة وقد تشعل نيران الحرب في سوريا من جديد