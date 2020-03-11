مصر
الأربعاء 11 مارس 2020 18:01

مصر: الإخوان ينشرون "كورونا" بين الجيش والشرطة.. وزير الأوقاف يثير الجدل

وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة
أرشيفية
تسببت تصريحات وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قال فيها إن جماعة الإخوان تسعى لنشر فيروس كورونا بين أفراد الجيش والشرطة.

وتابع جمعة عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية أن "جماعة الإخوان اختل توازنها العقلي، وفاق إجرامها كل التصورات الإنسانية، وصارت خطرًا يهدد العالم بأسره.

التصريحات لاقت سخرية واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض الفقرة الثابتة لتحميل جماعة الإخوان المسؤولية لما يحدث من كوارث في مصر.

الصورة من الصفحة الرسمية للبوابة الإليكترونية لوزارة الأوقاف المصرية

وفي تصريح آخر قال جمعة إنه يجوز إلغاء صلاة الجمعة إذا سببت هلاكا والبديل أن تصليها ظهرا، التصريح تسبب في مطالبات بوقف الدراسة بالتوزاي، لتماثل وتشابه ظروف الازدحام.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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