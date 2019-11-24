مصر
الأحد 24 نوفمبر 2019 17:37

مصر: الأمن يقتحم مقر موقع إلكتروني بعد نشر تقرير عن إبعاد نجل السيسي

قال موقع إخباري في مصر إن قوات الأمن اقتحمت مقره في العاصمة المصرية واحتجزت الصحفيين والعاملين في المقر بداخله، بعد نشر تقرير عن استبعاد نجل الرئيس المصري من المخابرات العامة.
التفاصيل
  • كتب حساب موقع "مدى مصر" الإخباري على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات أمن بزي مدني اقتحمت المقر في القاهرة واحتجزت الصحفيين داخله وصادرت هواتفهم المحمولة.
  • وغرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمن يمنعهم من الوصول إلى المقر أو دخول محامين إليه.
  • كان الموقع الإلكتروني قد نشر تقريرا منذ أيام عن استبعاد محمود السيسي نجل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من منصبه في جهاز المخابرات العامة إثر تقارير "عن اتخاذه قرارات أضرت بوضع والده في الحكم".
  • ونقل الموقع عن مصدرين قالا إنهما في جهاز المخابرات العامة أن استبعاد محمود السيسي جاء عبر إرساله في مهمة عمل طويلة إلى روسيا.
  • واعتقلت قوات الأمن فجر أمس السبت الصحفي شادي زلط من منزله وصادرت الأجهزة الإلكترونية في منزله.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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اعتقال الصحفيين

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