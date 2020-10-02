مصر
الجمعة 2 أكتوبر 2020 11:22

مصر.. اعتقال محام مقرب من السلطة بعد كشفه آلية اختيار أعضاء البرلمان

المحامي طارق سعيد
وسائل التواصل
اعتقلت قوات الأمن المصرية أمس الخميس المحامي طارق جميل سعيد، وأحالته لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوماً، بحسب وكيل لجنة الحوار بنقابة المحامين.

ووُجهت إلى المحامي المقرب من دوائر السلطة في مصر تهم تكدير السلم العام ونشر شائعات وأكاذيب وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الاعتقال رغم حذف المحامي لمقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بموقع فيسبوك الأحد، واعتذاره عنه. كما نشر مقطع فيديو يهاجم فيه قنوات المعارضة، وانتقد فيه تناول هذه القنوات للفيديو الأول.

وكان طارق انتقد في الفيديو المحذوف سياسة اختيار حزب "مستقبل وطن" وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التابعين للمخابرات العامة لمرشحيهم في انتخابات مجلس النواب. 

وأوضح أن من يدفع أكثر يضمن مقعده النيابي بغض النظر كون المرشح كفئا للمنصب أم لا، بل إن البعض منهم عليه علامات استفهام أخلاقية، كما قال.

وأضاف "أصحاب كثير جدا قالوا لي يا أستاذ طارق خللي بالك قبل ما تعمل الفيديو ده هيأذوك، ويحطوك في دماغهم".

المحامي المعتقل هو نجل المستشار جميل سعيد المحامي الشهير الذي تولى الدفاع عن عدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويتولى مكتبه عدداً من القضايا الخاصة بمسؤولين بارزين حاليين.

وكانت عضو حركة "تمرد" السابقة دعاء خليفة قد نشرت مقاطع فيديو بداية الشهر الماضي، اتهمت فيها الضابط أحمد شعبان، مدير مكتب مدير المخابرات عباس كامل والمقرب من نجل السيسي ضابط المخابرات محمود، بتعمد الإساءة لها، واتهمته بالتسلط والسعي لتعيين المقربين منه بمجلس النواب دون اعتبارات للكفاءة. 

لكنها عادت وحذفت ما نشرته ونشرت مقطعاً آخر تزعم فيه أن صفحتها تم "اختراقها".

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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اعتقال
محامي بارز
مصر
السيسي
أحمد شعبان

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