مصر.. اعتقال محامِ أعلن إضرابا عن الطعام تضامنا مع إسراء عبدالفتاح
اعتقال عمرو إمام
- محامون ونشطاء سياسيون مصريون قالوا إن قوات الأمن اعتقلت إمام، من منزله فجرًا، وعبروا عن غضبهم واستيائهم مما حدث وطالبوا بمعرفة مكان عمرو والإفراج عنه.
- كان آخر ما كتبه إمام عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل إغلاقه تمامًا "أنا بيتقبض عليا من البيت".
- قبل أيام، أعلن الحقوقي المصري عن دخوله في إضراب جزئي عن الطعام، من يوم الخميس إلى السبت المقبلين، اعتراضًا على ما حدث من اعتقال وتعذيب للناشطة والصحفية إسراء عبدالفتاح، والناشط علاء عبدالفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
****عاجل***— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) October 16, 2019
القبض على عمرو إمام @amr_imam المحامى الحقوقى من منزلة عل يد الجهات الأمنيه pic.twitter.com/6QjoPZlCtd
تعذيب إسراء
- النيابة المصرية كانت قد قررت حبس إسراء عبد الفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، كما قررت النيابة عرضها على الطب الشرعي للتحقيق في تعرضها للتعذيب.
- ناشطون قالوا إن إسراء تعرضت للتعذيب في مقر الأمن الوطني، وتناقلت مواقع التواصل تفاصيل تعرض إسراء للضرب والخنق والتهديد لإجبارها على فتح هاتفها، حيث قال لها الضابط إن "حياتك مقابل كلمة سر الهاتف".
- القضية المتهم فيها إسراء، تضم أيضًا ناشطين آخرين مثل المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والقيادي بحزب الدستور خالد داود، والأكاديميين حسن نافعة وحازم حسني.
- إسراء تعتبر من رموز ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، ومن مؤسسي حركة 6 أبريل المعارضة، ثم دعمت عزل الرئيس الراحل محمد مرسي ولم تظهر معارضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لكنها تعرضت للمنع من السفر لاتهامها في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية.
- الفترة الأخيرة، شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات موسعة على خلفية احتجاجات دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي، للمطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
عمرو أمام المحامي وزميلي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الجدع اللي مبيبطلش ضحك، اتقبض عليه من ساعتين.— Gamal Eid (@gamaleid) October 16, 2019
دولة زوار الفجر
#عاجل | منذ دقائق معدودة ، المحامي عمرو أمام يعلن أنه يتم القبض عليه من منزله #الحرية_للروب_الاسود pic.twitter.com/DDkd6D1U1b— صوت الزنزانة (@ZenzanaVoice) October 16, 2019
(1) Egyptian lawyer @amr_imam has announced he will begin a partial hunger strike Thursday to protest the arrest and treatment of activists Esraa Abdel Fattah and Alaa Abdel Fattah, and lawyer Mohammed el-Baker, as well as detainee conditions at Tora Maximum Security Prison 2. pic.twitter.com/N8C9Uzv1Yf— Mai El-Sadany (@maitelsadany) October 15, 2019
عالصبح ؛ ؛؛— طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) October 16, 2019
المحامي الحقوقي عمرو امام تم القبض عليه من منزله !!! #المحاماه_مش_جريمة
#عمرو_إمام_فين pic.twitter.com/EmfwgFKunT— الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) October 16, 2019
المحامي عمرو امام كتب بوست علي فيس بوك ، انه بيتقبض علية من البيت ، محامي جديد هيتعمل لقائمة المحامين المعتقلين في مصر . pic.twitter.com/3AWxVg5Er2— Tarek Hussein (@TarekHussein22) October 16, 2019
جمال عيد : عمرو أمام المحامي وزميلي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الجدع اللي مبيبطلش ضحك، اتقبض عليه من منزله الفجر ... دولة زوار الفجر#الحرية_لعمرو_امام#المحاماة_مش_جريمة#الحرية_للروب_الاسود— khaledelbalshy (@khaledelbalshy) October 16, 2019
من ساعة، عمرو امام المحامي كتب انه بيتقبض عليه من البيت، وبعدين انقطعت به كل الاتصالات— Mona Seif (@Monasosh) October 16, 2019
An hour ago, the lawyer Amr Imam wrote a status that he is getting arrested from home, then no further communication or info on his whereabouts#عمرو_امام_فين pic.twitter.com/mMQ1OHTdFA