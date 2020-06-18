مصر: اعتقال عالقين سودانيين من أمام مقر سفارتهم بالقاهرة (فيديو)

عاود عالقون سودانيون الاحتجاج أمام مقر سفارة بلادهم بالقاهرة، واعتقلت الشرطة المصرية عددًا منهم، لتدخل أزمة العالقين السودانيين في مصر شهرها الرابع.



ويعاني آلاف من السودانيين، منذ مارس/ آذار الماضي، مشكلة إغلاق حدود بلادهم بسبب الفيروس التاجي؛ ليجدوا أنفسهم عالقين على الحدود المصرية.

الأمن المصري يعتقل عددًا من المعتقلين السودانيين في القاهرة

ونظَّم عدد من العالقين السودانيين وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة بلادهم بالقاهرة، وهدد محتجون القنصل السوداني في أسوان والطاقم المعاون بالقتل، مبررين ذلك بسوء تعامل القنصلية وعدم مراعاتها الظروف الصحية والنفسية للعالقين على الحدود المصرية السودانية.

وتلقت الخرطوم رسالة حملت نبرة الشكوى من القاهرة، والتي طالبت الحكومة السودانية بضرورة سرعة حل تلك الأزمة؛ لعدم قدرة مصر على تحمُّل تلك التظاهرات أكثر من ذلك.

وقالت السلطات المصرية إن التظاهر يخالف نصوص القانون المصري، ما سيستدعي تطبيق القانون عليهم، والقبض على من يخالف إذ تصل الأحكام إلى السجن مدة 10 سنوات.

كما حذرت القاهرة من اندساس عناصر تخريبية بين المحتجين؛ لتنفيذ أعمال من شأنها إفساد العلاقة بين القاهرة والخرطوم.

وكان العالقون السودانيون قد نظموا، في مايو/أيار الماضي، وقفة احتجاجية أمام السفارة رافعين شعار "حقي أرجع بلدي"

سودانيون عالقون في #القاهرة يطالبون السلطات السودانية بإعادتهم إلى بلادهم pic.twitter.com/45WTmIKmXy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 7, 2020

سودانيون عالقون في #مصر يحتجون أمام سفارتهم في #القاهرة طلبا للعودة إلى بلادهم pic.twitter.com/z2pbTQJF1B — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 16, 2020

وفي السودان، أصاب فيروس كورونا المستجد 8 آلاف و20 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 487 مصابًا، بينما تعافى ألفان و966 ، حتى اليوم.

وفي مصر، أصاب الفيروس التاجي 49 ألفًا و219 شخصًا، وأودى بحياة ألف و850 مصابًا، في حين تعافى 13 ألفًا و141 مصابًا، حتى الساعة.

وعالميًا، أصاب فيروس كورونا المستجد 8 ملايين و489 ألفًا و783 شخصًا، وأنهى حياة 61 ألفًا و183 مصابًا، واستطاع 4 ملايين و447 ألفًا و737 النجاة من الفيروس التاجي، حتى اللحظة.

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