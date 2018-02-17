مصر: اعتقال صحفي أجرى حوارا مع هشام جنينة

ألقت قوات الأمن المصرية (الجمعة) القبض على الصحفي معتز ودنان، الذي أجرى حوارا مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المعتقل، هشام جنينة، بحسب ما أفاد صحفيون ونشطاء مصريون.

وأفاد الصحفيون والنشطاء بأنه جرى اعتقال ودنان، دون معرفة الجهة التي تم اقتياده إليها.

وقال المحامي عزت غنيم، الباحث والناشط الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عبر حسابه في "فيسبوك": "‏تم اعتقال معتز ودنان، الصحفي الذي أجرى الحوار مع المستشار هشام جنينة".

وقال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن ودنان اتصل به هاتفيا وأخبره عن قلقه من القبض عليه، طالبا منه وقوف نقابة الصحفيين معه حال اعتقاله. وأضاف: "اتصلت بي زوجته بعد ذلك، وأخبرتني أنه تم اعتقاله".

وكانت ابنة المستشار هشام جنينة قد كتبت عبر حسابها في "فيسبوك" (الجمعة) تدوينة أكدت فيها محتوى البيان الصادر عن هيئة الدفاع عن جنينة، الذي أشار إلى أنه لم يكن في حالته الطبيعية أثناء إجراء الحوار، بل كان مضطرباً بعد صدمة الاعتداء عليه.

وأكدت أن الحالة التي يعاني منها والدها تسمى "Post Traumatic Stress Disorder PTSD" أو اضطراب ما بعد الصدمة، وذلك من جراء الاعتداء الوحشي الذي تعرض له".

وأضافت أن هذا لا ينتقص بأي حال من الأحوال من قيمة والدها، لكنه ظرف صحي طارئ قد يتعرض له أي إنسان مر بتجربة أليمة كالتي تعرض لها جنينة.

وتحدث جنينة، في الحوار الذي أجري السبت الماضي، مع الموقع الإلكتروني "هاف بوست عربي"، عن امتلاك عنان لمستندات تتضمن وثائق وأدلة.

وأبدى جنينة في الحوار ذاته، تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرًا من أنه "في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، وحفظها عنان مع أشخاص خارج مصر"، على حد قوله.