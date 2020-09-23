غرائب
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 22:40

مصر: استخراج هاتف محمول من معدة مريض ابتلعه في رهان (صور)

الطاقم الطبي بمستشفى بنها الجامعي بعد إجراء العملية الجراحية
الطاقم الطبي بمستشفى بنها الجامعي بعد إجراء العملية الجراحية
مواقع التواصل
تداول نشطاء مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور لفريق طبي نجح في استخراج هاتف محمول من معدة مريض، في مستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، شمالي مصر.

ووفق تصريحات تليفزيونية أدلى بها أحد أعضاء الفريق الطبي؛ فإن المريض ابتلع الهاتف خلال رهان مع أصدقائه، ظنًا منه أنه قادر على استخراجه مرة أخرى بسهولة.

وأوضح الطبيب أن المريض كان محظوظًا لأنها المرة الأولى التي يصادف فيها ابتلاع هاتف دون أن تتفاعل مواد البطارية الكيميائية مع أحماض المعدة، والتي بدورها تؤدي إلى قرحة المعدة ثم انفجارها.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ إلى نقطة الشرطة يتبعها المستشفى الجامعي (ضمن نطاق القاهرة الكبرى)، لفتح الهاتف والاستعلام عنه أمنيًا، حيث كان مغلقًا وملفوفًا بلاصق بني، ما منع تفاعله مع أحماض المعدة، والتي أنقذته من الموت المحتمل.

ولم يتوقع الطبيب أن يجد هاتفًا محمولًا في معدة المريض، حتى بعد رؤية صور الأشعة، وقال: "لآخر لحظة كنت أقول إن الأشعة فيها حاجة غلط، لحد ما طلعناه، وما كنتش مصدق".

لكن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سُجِّلت حالات أخرى مشابهة قبل ذلك، إحداها وقعت في سجن قنا (جنوبي البلاد)، قبل عامين.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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