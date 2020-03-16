مصر: اختفاء السلع من الأسواق والحكومة تتوعد المخالفين (فيديو)

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا لمحلات تجارية فارغة من البضائع، وتصدر وسم #الكحول_الايثيلي مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لاختفائه من الأسواق.

ويعد اختفاء المادة المطهرة الأكثر شهرة، الكحول الإيثيلي، نتيجة مخاوف من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووثق مغردون تجربة بحثهم عن المنظفات والمطهرات، فضلًا عن فشلهم في الحصول عليها، واستغلال التجار للأوضاع غير العادية، ورفع أسعار المواد المطهرة أكثر من الضعفين.

عجبا لكم ايها المصريون في دول الكفار يوزعون المطهرات والمعقمات مجانا واحنا نتاجر بالغلابة

حسبي الله ونعم الوكيل كل تاجر استغل الفرص والمحنه يتاجر بالغلابة #الكحول_الايثيلي pic.twitter.com/Fe351PQtsJ — مغترب في وطني (@pC9t6d43oYbGIxK) March 16, 2020

موضوع الجشع والإستغلال اللي بيظهر في وقت الأزمات زي ما فيه صيدليات فعلا دلوقتي بتبيع الكحول بأربع أو خمس أضعافها,أو إنك متلاقيش منتج بعينه بفضل طمع شخص دخل وفكر في نفسه بس ومش مهم أي حد,أنا وبعدي الطوفان

ده طبيعي جدا متستغربش

ده مخلوق قتل أخوه ودمر كوكب هيسيب #الكحول_الايثيلي ؟ — walid fawaz(وليد فواز) (@Walidfawaz) March 16, 2020

في مصر لو عرفوا ان القيامه الاسبوع القادم هيغلوا المصاحف#الكحول_الايثيلي — SAAD ELSAKA (@saadelsakaegypt) March 16, 2020

"إن خرجنا سالمين فهي الرحمة، وإن خرجنا هالكين فهو العدل."

الصور دى النهارده من هايبر وان الشيخ زايد اكتوبر

شعب محتاج ثقافة pic.twitter.com/ORwKMop3tm — Mai Elwazeer⁦📺 (@MaiM7md98) March 15, 2020

في السياق، نشر الإعلامي عمرو أديب مقاطع فيديو، توضح زحام المواطنين على المتاجر، مؤكدًا أن هذه التصرفات تدفع الدولة لفرض الحجر الصحي وحظر التجول.

الإعلامي المصري، عمرو أديب، ينتقد الإقبال غير المسبوق على السلع الاستهلاكية تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا المستجد

وأبدى أديب تخوفه من تفاقم الأزمة مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، موضحًا أن أعداد المرضى غير مكتشفة في مصر أضعاف المكتشفة حتى الآن.

يُذكر أن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قد استنكر ما أسماه "التكالب على السلع"، مؤكدًا أن جميع السلع متاحة في الأسواق المصرية، وأن الحكومة ستضرب على يد كل من يتاجر بالأزمة القائمة، وكل من يُخفي سلعةً أو يرفع سعرها دون مبرر.

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في السياق، أعلن وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل عن ارتفاع إجمالي عدد الحلات المصابة في مصر بفيروس كورونا المستجد إلى 150 حالة، من بينها 80 مصريًا، وسجلت مصر اليوم ثالث حالة وفاة جراء الفيروس.