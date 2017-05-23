مصر
الثلاثاء 23 مايو 2017 18:25

مصر.. احتجاز الحقوقي خالد علي بتهمة ارتكاب فعل فاضح

الناشط الحقوقي المصري خالد علي
ذكرت صحيفة المصري اليوم الثلاثاء أن السلطات المصرية احتجزت السياسي والناشط الحقوقي خالد علي.

وأضافت الصحيفة أن المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أمر باحتجاز خالد على، المرشح الرئاسي الأسبق، لجلسة باكر الأربعاء، لاستكمال التحقيق معه بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح.

وتولت مديرية أمن الجيزة، وفقا لمصادر قضائية، ترحيل خالد على، إلى مقرها لحين تنفيذ قرار النيابة.

وكان محاميا مصريا تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد "علي" في يناير كانون الأول الماضي، واتهم في بلاغه المرشح الرئاسي الأسبق بـ"قيامه بإشارة بذيئة بإصبعه، عقب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي (تيران وصنافير)".

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف مصرية
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