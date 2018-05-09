مصر
الأربعاء 9 مايو 2018 19:27

مصر: اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز أمام ساحل شمال سيناء

منصة لإنتاج الغاز الطبيعي في البحر
منصة لإنتاج الغاز الطبيعي في البحر
شركة إيتي الإيطالية
قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر وافقت على اتفاق تنقيب مع إيني الإيطالية وشركة ثروة للبترول المصرية للبحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط قبالة ساحل شمال سيناء.

وأوضح الملا للصحفيين أنه بموجب الاتفاق تنفق إيني وثروة 105 ملايين دولار على مرحتين لمدة 6 سنوات بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية.

وسترسل الحكومة الاتفاق خلال وقت لاحق إلى البرلمان للمصادقة عليه. على أن تبدأ أعمال التنقيب فور موافقة البرلمان على الاتفاقية.

المصدر
وكالات
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مصر
غاز طبيعي
نفط
شمال سيناء
شركة إيني الإيطالية

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