الاثنين 26 أغسطس 2019 21:48
مصر: إصابة 4 أطفال في شمال سيناء بقذيفة طائشة
قالت مصادر في محافظة شمال سيناء لـ "الجزيرة مباشر" إن طفلين في مدينة الشيخ زويد أصيبا، الإثنين، نتيجة قذيفة طائشة بالقرب من السوق الرئيسية للمدينة.
التفاصيل:
- المصادر قالت إنه تم نقل الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عاما، إلى المستشفى للعلاج من إصابتهم بشظايا القذيفة، التي قالت المصادر إن مصدرها كمين للجيش.
- قبل أيام، طالب سكان في شمال سيناء السلطات بالتدخل لوقف حالات الوفاة والإصابة التي تنتج عن الرصاص والقذائف الطائشة، وذلك بعد مقتل وإصابة الكثيرين خلال الأسبوع الماضي، كان آخرها مقتل فتاة وإصابة آخرين جراء قذيفة طائشة في مدينة العريش.
- ناشطون قالوا إن "الرصاص العشوائي تحول إلى ظاهرة تحصد أرواح المدنيين بكل استهتار وبلا خوف من المساءلة".
- قبل أيام، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر قيام محافظ شمال سيناء بإحالة الناشط فيصل أبو هاشم، الذي يعمل موظفًا في العلاقات العامة بالمحافظة، إلى النيابة العامة بسبب بث أبو هاشم لمقطع فيديو عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، يندد فيه بقتل المدنيين بسيناء بالرصاص الطائش الذي يصدر عن أكمنة الجيش.
- أبو هاشم طالب أيضا بالتحقيق في كافة حوادث القتل ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ومعرفة مصدر الرصاصة الطائشة ومن هو الضابط أو العسكري الذي أطلقها، وتابع أن "ما يدفع للاستهتار بالدماء هو عدم محاسبة أي عسكري أو ضابط أو أمين شرطة".
- أبو هاشم طالب نواب سيناء بتقديم استجواب لوزير الدفاع في البرلمان ومساءلة رئيس الجمهورية عن سبب قتل أهالي سيناء، وطالبهم بالاعتصام والإضراب عن الطعام بمجلس النواب أو إعلان الاستقالة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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