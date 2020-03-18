مصر.. إصابة طبيب بكورونا ومخاوف من تفشي الفيروس في منطقته
وفي تدوينه له عبر حسابه الشخصي قال محمد الحلوجي إن والده وهو استشاري أمراض باطنة، أصيب بفيروس كورونا، وطلب من متابعيه الدعاء له.
وأكدت صفحة مستشفى الجزيرة بمنطقة العمرانية بالجيزة حيث يعمل الحلوجي، في منشور لها إصابته بالفيروس، وذلك بعد انتشار تحذيرات لكل من تعامل معه بضرورة أخذ الاحتياطيات اللازمة.
وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات وتخوفات من تفشي المرض في محيطه العائلي ومن مرتادي المستشفى بمنطقة فيصل والعمرانية بمحافظة الجيزة وفي محيطه المهني بين زملائه من العاملين بالمستشفى.
يشار إلى أن عدد الإصابات الرسمي بمصر قد تضاعف خلال اليومين الأخيرين ليصل إلى 196 حالة، وتوفيت حالتين ليصل عدد حالات الوفاة إلى 6 حالات.
#ريتويت للاهمية القصوي— Ahmed Shoeib (@ahmad_shoeib) March 17, 2020
تم تأكيد إصابة الدكتور اشرف الحلوجى استشارى أمراض الباطنة بفيروس كورونا وتم احتجازه فى الحجر الصحى .. هو بيكشف فى مستشفى الطلبة ومستشفى الجزيرة فى فيصل .. ياريت أى حد كشف عنده اخر 14 يوم يتصل برقم 105 ويبلغ .
إبن الدكتور أشرف الحلوجي يعلن إصابة والده بفيروس كورونا.. يذكر أن دكتور أشرف دكتور باطنة بمستشفى الجزيرة بالمساحة فيصل.. رجاء كل من تعامل مع الدكتور في الأوقات الأخيرة أخذ الحذر وعمل الكشف والتحليل— Omar Shaker (@OmarrShaker) March 17, 2020
جماعة اللي ماسك فيصل او مهندسين او وسط البلد او يعرف حد ماسك فيصل او مهندسين ينبهه ميروحش مستشفى الجزيرة و لا الاسواق الحرة— Ibrahim (@iibrahimx) March 17, 2020
دكتور اشرف الحلوجي اللي بيكون في الجزيرة و بيكون موجود في الاسواق الحرة اتصاب و راح الحجر خلاص و اخر بوست ليه قال ان كمان في ٢ مديكال ريب اتعدوا منه
موضوع اصابة الدكتور اشرف الحلوجي بالكورونا ده مقلق جدا بالنسبالي— ادعوا لأمي بالرحمة و المغفرة (@tamer_abdullah) March 18, 2020
هو بطبيعة عمله بيروح مستشفيات منها مستشفى خاص
و هناك بيكون أطباء بياخدوا نباطشيات كشغل خاص برضه
و كل دكتور بيرجع لشغله الحكومي سواء ف نفس المحافظة أو محافظة أخرى
متخيل المرض ممكن ينتشر إزاي بواسطة شبكة الأطباء دي ؟