مصر
الأحد 18 أكتوبر 2020 14:27

مصر.. إخلاء سبيل شادي أبو زيد بعد حبسه احتياطيا لأكثر من عامين

شادي أبو زيد
وسائل التواصل
أخلت السلطات المصرية سبيل الناشط الشاب شادي أبو زيد الذي ينشر فيديوهات ساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي، حسبما أكدت شقيقته ليل السبت، بعد قرابة عامين ونصف العام في الحبس الاحتياطي

وكتبت شقيقته رولا أبو زيد على صفحتها على موقع فيسبوك "شادي أخذ إخلاء سبيل بتدابير احترازية وحاليا معنا في البيت".

وأوقف أبو زيد في مايو/أيار 2018، وقررت نيابة أمن الدولة في مصر حبسه احتياطيا على ذمة قضية بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ونشر اخبار كاذبة.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع خبر الإفراج عن شادي وكانت هذه بعض تغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

وأفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة حقوقية غير حكومية في مصر، السبت على موقعها الإلكتروني بأن إطلاق سراح أبو زيد جاء "استناداً على قرار الدائرة الخامسة جنايات الإرهاب، بجلسة 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وذلك باستبدال الحبس الاحتياطي بإخلاء السبيل بتدابير احترازية".

وسيبقى أبو زيد بموجب ذلك خاضعاً لمراقبة السلطات، بحسب المنظمة، حيث عليه قضاء ساعات محددة في مركز الشرطة التابع لمكان سكنه لحين محاكمته التي لم يحدد موعدها بعد.

وكان أبو زيد صاحب قناة "المحتوى الغني" على يوتيوب، يعمل ضمن فريق البرنامج التلفزيوني الساخر "أبلة فاهيتا" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية وسبق أن أوقفت السلطات بثه.

وأثار أبو زيد جدلا واسعا عام 2016 عندما نشر فيديو لمناسبة عيد الشرطة في مصر في 25 يناير/كانون الثاني، يظهره محتفلا مع رجال الأمن في ميدان التحرير بإعطائهم بالونات كانت في الحقيقة واقيات ذكورية.

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
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مدونات

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