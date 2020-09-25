مصر
الجمعة 25 سبتمبر 2020 15:08

مصر: أغنية أصالة تثير جدلا والأزهر يهاجم

المطربة السورية أصالة نصري
المطربة السورية أصالة نصري
مواقع التواصل
أثارت أغنية جديدة للمطربة السورية أصالة نصري، جدلا شرعيا وشعبيا واسعا عقب اقتباسها حديثا نبويا، بلغت أصداؤه ساحات القضاء في مصر، وفق إعلام محلي.

 أصدرت أصالة في الآونة الأخيرة أغنية بعنوان "رفقًا" تضمنت كلماتها اقتباسا من حديث نبوي، حيث جاء فيها "رفقا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا، بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء".

ويشير هذا المقطع من الأغنية إلى حديث النبي محمد "استوصوا بالنساء خيرا (..)"، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة لها استدعت رد أعلى هيئة للبحوث الإسلامية بمصر.

ووفق وسائل إعلام محلية، قدم المحامي سمير صبري بلاغا للنائب العام (حمادة الصاوي) للتحقيق مع أصالة نصري بسبب اقتباسها جزءا من حديث نبوي في أغنيتها الجديدة "رفقا".

ومساء الإثنين، علق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في بيان، على الجدل المثار حول أغنية أصالة نصري قائلا "الاقتباس من الحديث النبوي أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء ولا يجوز شرعًا".

وأوصى مجمع البحوث الإسلامية، بعدم سماع الأغنية أو الترويج لها، قائلا "ننصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم (ص) والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو".

ونصح مغردون مصريون على منصات التواصل، المطربة أصالة نصري بسرعة سحب أغنيتها الجديدة، لعدم جوازها شرعا، محذرين إياها من احتمال أن تواجه عقوبة جريمة "ازدراء أديان".

و علق محمد أبو نعمة، مؤلف الأغنية، على الهجوم الذي طالها لاقتباسها كلمات من حديث شريف، قائلًا إنه بحث في الموضوع من الناحية الفقهية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية أن جمهور العلماء ذكر أن الاقتباس مباح طالما لا يخدش حياءً أو يمثل اعتباطًا أو إن كان لغرض دنئ، أما إذا كان لغرض محمود فهو حسن، موضحًا أنه كان يقصد أن يبرز تكريم الحديث الشريف للمرأة، وهو ما اعتبره اقتباسًا محمودًا.

ولم ترد نصري مباشرة على ما أثير حول أغنيتها الجديدة، بينما قالت عبر حسابها بموقع إنستغرام "يبعث الله لنا رسائله. يهزنا يمتحن العقل فينا. يكشف النفوس يبعث الصبر. ولكن بسهولة قصوى إن سلمنا للصدق روحنا. سنرى رسائل الله. فالحمد الله الذي غمر روحي رعاية لا تستسلم.

 

ووفق قانون العقوبات المصري، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات "كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية".

المصدر
الأناضول
وسائل إعلام مصرية
مواقع التواصل
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مصر
أغنية
أصالة نصري
مجمع البحوث الإسلامية

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