مصر: أحكام بحق 296 شخصا بتهمة محاولة اغتيال السيسي وبن نايف

النيابة اتهمت المتهمين بالتخطيط لاغتيال السيسي خلال أدائه مناسك العمرة مواقع التواصل

قضت محكمة عسكرية بمصر، الأربعاء، بأحكام متفاوتة بحق 296 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال السيسي (الرئيس المصري) وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف وفق مصدر.

التفاصيل: وفق ما نقلته بوابة أخبار اليوم المملوكة للدولة، "قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بطرة (جنوب) اليوم في القضية ذاتها بالسجن المؤبد بحق 32 متهما، والسجن 15 عاما بحق 29 متهما، والسجن 10 سنوات بحق 36 متهما، السجن 7 سنوات بحق متهم وحيد".

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 5 سنوات بحق 81 متهما، والسجن 3 سنوات بحق 117 شخصا، وبراءة متهمين اثنين لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وانقضاء الدعوى بحق متهم لوفاته، وعدم الاختصاص بحق متهم رابع.

تعد الأحكام الصادرة اليوم أولية قابله للطعن عليها أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوما عقب التصديق عليها من وزير الدفاع المصري، وفق مصدر قانوني.

مطلع فبراير /شباط الماضي قررت المحكمة ذاتها إحالة 8 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية برمتها، فعدلت المحكمة عن حكم الإعدام لعدم كفاية الأدلة تجاه المحالين للمفتي واكتفت بعقوبة السجن المؤبد، وفق مصدرين. خلفيات: يحاكم في القضية 292 متهماً بعد أن أحالهم النائب العام المستشار نبيل صادق إلى القضاء العسكري لـ "تكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء"، بينهم 158 متهما (محبوسون) وسبعة آخرون مخلى سبيلهم، والباقون هاربون.

الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي السابق

نسبت النيابة للمتهمين "اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، ورصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق".

كما نسبت النيابة للمتهمين "الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرتين، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، أما المحاولة الثانية لاغتيال السيسي كانت عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين (من بين الضباط الملتحين)، قام بها 6 ضباط وطبيب أسنان".