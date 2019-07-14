الأحد 14 يوليو 2019 22:00
مصر: أحكام بالمؤبد بحق 12 شخصا في قضية مرتبطة بـ"فض رابعة"
قضت محكمة مصرية، الأحد، بالسجن بأحكام تصل للمؤبد (25 عاما) بحق 12 متهما، لإدانتهم بالتحريض والقتل، على خلفية أحداث شغب وقعت عقب فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة في 14 أغسطس/آب 2013.
التفاصيل
- قال خالد أبو العلا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ، إن محكمة جنايات المنيا (وسط)، قضت اليوم حضوريا بالسجن المؤبد بحق 9 أشخاص، والسجن 15 عاما لآخر، ومتهمين اثنين بالحبس 3 سنوات، فيما برأت 31 آخرين، لعدم كفاية الأدلة.
- جاء الحكم، وفق أبو العلا، على خلفية إعادة إجراءات المحاكمة في القضية المعروفة بـ"اقتحامات مركز شرطة مطاي" بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة.
- وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بينها "ارتكاب والتحريض على أعمال عنف وقتل وتخريب المنشآت العامة"، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم خلال جلسات المحاكمة.
- تعتبر هذه الأحكام أولية قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما من صدور الحكم، وفق القانون المصري.
- وفق تقارير محلية، وقعت أعمال شغب وعنف في عدد من محافظات مصر، عقب فض قوات من الجيش والشرطة بالقوة، في 14 أغسطس/ آب 2013، اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة".
- أسفرت عملية الفض آنذاك عن سقوط مئات القتلى والمصابين والمفقودين، وقالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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