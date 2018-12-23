الأحد 23 ديسمبر 2018 23:29
مصر: أحكام بالسجن على مرشد الإخوان لمدة 85 عاما
قضت محكمة مصرية في حكم نهائي جديد الاحد بالسجن 10 سنوات على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في قضية "أحداث بني سويف".
أبرز تصريحات عبد المنعم عبد المقصود محامي مرشد الإخوان:
- بهذا الحكم، يصل مجموع الأحكام النهائية التي صدرت في حق بديع إلى 85 عاما.
- لا يزال المرشد يحاكم في عدد من القضايا بينها محاكمات عسكرية.
- محكمة النقض خفّفت الحكم من السجن المؤبد (25 عاما).
- صدرت أحكام نهائية بالسجن لمدة 3 أعوام بحق 38 آخرين بدلا من 15 عاما في القضية نفسها.
خلفيات:
- كانت محكمة جنايات بني سويف قضت في أيلول/سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد لبديع و15 آخرين من قادة الجماعة.
- كما قضت بالسجن 15 عاما على 77 متهما في القضية التي ضمت 94 متهما، مثل منهم 39 شخصا بينهم المرشد.
- وواجه المتهمون اتهامات بإشعال النيران عمدًا في قسم شرطة ومحكمة ومقر شهر عقاري في بني سويف يوم 14 أغسطس/ آب 2013.
- قامت قوات من الجيش والشرطة بفض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة والذي ضم الرافضين للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.
- بعد إطاحة الجيش بمرسي في يوليو/ تموز 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع واسعة قتل فيها مئات من الرافضين للانقلاب.
- قامت السلطات المصرية باعتقال الآلاف وخضعوا لمحاكمات جماعية وسريعة صدرت فيها أحكام عديدة بالإعدام والمؤبد.
المصدر
فرانس برس
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