الإسلاموفوبيا
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 23:38

مصري يُحاكم في النمسا بعد رفضه الإساءة للقرآن يطلب دعم المسلمين (فيديو)

الشاب ياسر المصري يتعرض للمحاكمة بعد دفاعه عن القرآن الكريم في النمسا
الشاب ياسر المصري يتعرض للمحاكمة بعد دفاعه عن القرآن الكريم في النمسا
مواقع التواصل
طلب الشاب، ياسر المصري، دعم الجاليات المسلمة في النمسا والمسلمين في البلاد العربية، على خلفية محاكمته بسبب رفض إساءة مرشح سابق لرئاسة النمسا للقرآن الكريم.

ونشرت إحدى الناشطات مقطع فيديو قالت فيه إن القصة بدأت عندما خرج هذا المرشح الرئاسي، وينتمي لأحد الأحزاب الكبيرة في النمسا، وقال إنه لا يخاف من فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، ولكنه يخاف من القرآن الكريم، على حد قولهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@yasser_al_masry

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ولم يتحمل ياسر تلك الإساءة من السياسي النمساوي، وردّ في قصة مصورة على Yنستغرام "ستوري"، عبر فيها عن غضبه من التصريحات، ما أزعج النمساوي، ورفع دعوn قضائية ضد المصري.

وفوجئ المصري بغياب الجالية الإسلامية عن حضور الجلسة، في حين حضر هذا السياسي وبصحبته عدد من أكبر محامي النمسا، والذين عرضوا على ياسر سحب القضية مقابل الاعتذار، ولكنه رفض.

ورغم المشكلات العديدة التي تنتظره جراء هذه القضية، أصر ياسر على موقفه، وقال: "كل هذا بالنسبة لي عادي؛ لأني عارف إني هيجي يوم ونقف قدام ربنا ونُسأل".

وانتشرت تفاعلات داعمة للشاب المصري عبر وسم "ادعم ياسر المصري"، وعلق الكاتب تركي الشلهوب: "أين كذبة حرية التعبير؟ أم أنها فقط حرية يستخدمها ماكرون وأمثاله في الإساءة للإسلام؟".

وقال مغرد آخر: "التهجّم حرية والرد قضية!"، وأضاف ثالث: "الدول الأوربية تعطي الحرية الكاملة لمن يُهاجم الإسلام ومقدساته، وتتحول إلى دول دكتاتورية بوليسية عندما يدافع أحد عن الإسلام!".

وتوجه ياسر المصري في مقطع فيديو نشره عبر قصص الإنستغرام بالشكر لكل الداعمين لقضيته خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنه لن يتراجع، وأن الوحدة والدعم الذي تلقاه بمثابة مكسب بالنسبة له، حتى لو كانت النتيجة سجنه.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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