مصري يُحاكم في النمسا بعد رفضه الإساءة للقرآن يطلب دعم المسلمين (فيديو)
ونشرت إحدى الناشطات مقطع فيديو قالت فيه إن القصة بدأت عندما خرج هذا المرشح الرئاسي، وينتمي لأحد الأحزاب الكبيرة في النمسا، وقال إنه لا يخاف من فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، ولكنه يخاف من القرآن الكريم، على حد قولهم.
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ولم يتحمل ياسر تلك الإساءة من السياسي النمساوي، وردّ في قصة مصورة على Yنستغرام "ستوري"، عبر فيها عن غضبه من التصريحات، ما أزعج النمساوي، ورفع دعوn قضائية ضد المصري.
وفوجئ المصري بغياب الجالية الإسلامية عن حضور الجلسة، في حين حضر هذا السياسي وبصحبته عدد من أكبر محامي النمسا، والذين عرضوا على ياسر سحب القضية مقابل الاعتذار، ولكنه رفض.
ورغم المشكلات العديدة التي تنتظره جراء هذه القضية، أصر ياسر على موقفه، وقال: "كل هذا بالنسبة لي عادي؛ لأني عارف إني هيجي يوم ونقف قدام ربنا ونُسأل".
وانتشرت تفاعلات داعمة للشاب المصري عبر وسم "ادعم ياسر المصري"، وعلق الكاتب تركي الشلهوب: "أين كذبة حرية التعبير؟ أم أنها فقط حرية يستخدمها ماكرون وأمثاله في الإساءة للإسلام؟".
"ياسر المصري" شاب من مصر يقيم في النمسا وهو حالياً يخضع للتحقيق والمحاكمة بسبب رفضه الإساءة إلى القرآن الكريم".— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 27, 2020
أين كذبة حرية التعبير؟
أم أنها فقط حرية يستخدمها ماكرون وأمثاله في الإساءة للإسلام؟#ادعم_ياسر_المصري pic.twitter.com/S9Q5nBIIZu
شاب مصري مُقيم في #النمسا..— حسن عبدالرحمن (@ha5153422) October 27, 2020
رفض الإساءة لـ القرآن الكريم فكان مصيره المحاكمة..
الدول الأوروبية..
تعطي الحرية الكاملة لمن يُهاجم الإسلام ومقدساته
وتتحول إلى دول دكتاتورية بوليسية عندما يدافع أحد عن الإسلام !#ادعم_ياسر_المصري https://t.co/deYbODLs8G
وقال مغرد آخر: "التهجّم حرية والرد قضية!"، وأضاف ثالث: "الدول الأوربية تعطي الحرية الكاملة لمن يُهاجم الإسلام ومقدساته، وتتحول إلى دول دكتاتورية بوليسية عندما يدافع أحد عن الإسلام!".
التهجّم حرية والرد قضية!— Badi Alyazidi (@Badi_bin_Atiah) October 27, 2020
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) (ياسر ضحى بسيرته المهنية وتم اضافة تُهم عليه وسوابق امنية راح تحرمه من ابسط مصادر الدخل وهي الوظيفة. كل ذلك كان من اجل الدفاع عن كتاب اللهَ. فجزاه الله عنّا وعن المسلمين اجمعين خير الجزاء.)
#ادعم_ياسر_المصري pic.twitter.com/p1T3noxdCg
أقسم بالله العظيم .. هزّني موقف هذا الشاب المسلم هزاً— معالي الربراري (@Mrbrary) October 27, 2020
شاب مصري يتعرض الآن للمحاكمة بسبب دفاعه عن القرآن في النمسا، بعد تصريح مرشح للرئاسة الفرنسية قال فيه: "القرآن أخطر علينا من كورونا"
ياكرام هذا الشاب يحتاج إلى دعمكم ومساندتكم عبر وسم: #ادعم_ياسر_المصري فكونوا معه ولا تخذلوه. pic.twitter.com/gq78pM24WN
وتوجه ياسر المصري في مقطع فيديو نشره عبر قصص الإنستغرام بالشكر لكل الداعمين لقضيته خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنه لن يتراجع، وأن الوحدة والدعم الذي تلقاه بمثابة مكسب بالنسبة له، حتى لو كانت النتيجة سجنه.
رفض الإساءة للقرآن الكريم فكان مصيره المحاكمة ..— عبدالله (@ab21776) October 27, 2020
شاب مصري يطلب دعم الجاليات المسلمة في النمسا
ويجب أن نعذر منظمة التعاون الإسلامي فهي مشغولة في التصدي للتطرف الإسلامي و معاداة السامية .
#ادعم_ياسر_المصري pic.twitter.com/4s2IKXY800
الديمقراطية الغربية تتعرى و تتضح خرافة مبادءها كل يوم !!— أبوبكر مأمون (@Bkrmn3) October 27, 2020
هذا الشاب المصري رد بمقطع قصير في "الستوري" بحسابه على سياسي نمساوي وصف المسلمين بأنهم أخطر من #كورونا
فلما شاهد ذلك السياسي المقطع رفع به قضية
و هو يحاكم بسبب دفاعه عن دينه بلسانه فقط !
لا تخذلوه و إنصروه#ادعم_ياسر_المصري pic.twitter.com/1FiS4WzCXb
أين هم من يتغنون بحرية والليبرالية الأوروبية الزائفة من كان معصوب العينين في الماضي فليشق قدر أنملة في عصبته ويرى في العلن ما أفضوا اليه— خليل درويش (@khalildarwish48) October 27, 2020
يا ريت لو في ايدنا نعملك حاجة حبيبنا ياسر انت بطل في الأرض ونتمنى أن تكون كدلك في السماء اصبر #الله_غالب#ادعم_ياسر_المصري https://t.co/nD4Pn9cFg3
قال ارهابي نمساوي:"القرآن أخطر علينا من كورونا",في تصريح ارهابي متطرف يحض على الكراهية(ولأن الارهابي مسيحي يهاجم الاسلام فهذا لايعتبر ارهاباً بل حرية تعبير).— OutTheBox. | عَـتْـرَس (@totb98) October 27, 2020
ياسر مارس حريته بالتعبير في"رفضه"للإساءة للقرآن(ولأنه مسلم فرفضه يُعَدُّ إرهاباً ويجري محاكمته اليوم).#ادعم_ياسر_المصري