مصريون يواجهون كورونا "وحدهم" والنظام يهاجم الأطباء (فيديو)

تتواصل معاناة المصريين واستغاثاتهم بشكل يومي مع تصاعد خطير لمنحنى إصابات فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) في البلاد، لتأخذ الشكاوى أشكالا وأبعادا متباينة وأحيانا مؤسفة.



وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من المقاطع لمصابين بفيروس كورونا المستجد في مناطق مختلفة من القاهرة ومناطق أخرى، ما يعكس حجم الأزمة الصحية، والتي لا تتفق مع ما تعلنه وزارة الصحة من أرقام المصابين والمتوفين جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

ومع معاناة المصريين المتزايدة من فيروس كورونا المستجد، لم تقدم الحكومة استجابة ملموسة للمصابين وذويهم، ما ينذر بزيادة أعداد المصابين في مصر.

من "حميات إمبابة" إلى "النيل" فمعهد ناصر ثم "شبرا العام".. مصاب بفيروس #كورونا لا تجد ابنته من يسعفه ولو بإجراء مسحة أو توفير عزل ووزارة الصحة لا تستجيب حتى تدهورت حالته pic.twitter.com/kOPdEXuwMb — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 28, 2020

المرضى يفترشون الأرض.. زحام المرضى لإجراء واستلام نتيجة مسحات #كورونا داخل مستشفى حميات إمبابة pic.twitter.com/PoFwI65yBT — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 28, 2020

ومن أمام مستشفى منشية البكري، وثّق ناشطون سقوط سيدة مسنة على الأرض، بينما أغلق باب المستشفى في وجهها.

مستشفي منشية البكري ترفض استقبال سيدة مصابة بفيروس كورونا

وفي مستشفى حميات العباسية، وثق أحد النشطاء وجود عددٍ كبير من المصريين أمام المستشفى، في حين يرفض أمن المستشفى إدخالهم.

وأوصدت بوابة مستشفى مبرة المعادي في وجه المصابين، وتعلّل الأمن بأن المستشفى يُنهي عمله في الثالثة عصرًا.

"سايبه أمي و3 عيال وماحدش عايز ينقذني".. سيدة تستغيث من أمام مستشفى الفاروق بالمعادي لعدم وجود أماكن لاستقبال مصابي #كورونا pic.twitter.com/jpYGEgPzmw — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 28, 2020

وكان أحد سكان العاصمة، ويدعى رامي عادل قد هدد بحرق نفسه لرفض مستشفيات استقبال أمه المريضة، قال إن والدته أصيبت قبل 10 أيام بحالة برد شديدة، وتناولت علاجًا دون فائدة، وأنه حاول إدخالها 3 مستشفيات، لكن المستشفيات رفضت استقبالها.

وقال عادل منفعلًا: "لقيت المعامل المركزية بيكلموني قالوا واخدين أجازة أسبوع العيد كله، هيا مش المعامل دي اللي بتجيب التحاليل؟ والا هيا دريم بارك مثلا واخدين إجازة؟".

وتوفي رجل مسن أمام أحد مستشفيات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية (أقرب المحافظات للقاهرة وتقع في نطاق القاهرة الكبرى مع العاصمة والجيزة)؛ ليصرخ نجله وهو يمزق ملابسه "أبويا مات".

وبثت نائبة البرلمان المصري، ثريا الشيخ، مقطع فيديو أعلنت فيه عن فشل منظومة محافظة القليوبية الطبية ومنطقة شبرا الخيمة (التي تمثلها في البرلمان).

وقالت النائبة إن ثلاثة مواطنين في شبرا الخيمة توفوا بفيروس كورونا؛ لعدم تلقيهم رعاية طبية، ومن بينهم فتاة في العشرين من عمرها، وأعربت عن صدمتها لعدم إدخال أحد المواطنين لمستشفى شبين القناطر، ووقوفه لساعات رغم حالته الحرجة، بانتظار توفير ملابس وقاية يرتديها الطبيب للكشف على المريض.

"المستشفيات مفيهاش أماكن وطوخ مليانة #كورونا".. سيارات الشرطة تجوب شوارع مدينة طوخ في #القليوبية تحذر الأهالي من شدة تفشي الوباء pic.twitter.com/yVRl6SqbuS — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 28, 2020

وتمتد معاناة المصريين مع أزمة فيروس كورونا في شتى محافظات مصر، وبدلًا من استجابة السلطات للأطباء وتوفير أدوات الحماية والوقاية اللازمة لهم أثناء العمل، وتوفير أماكن خاصة لعزل الفرق الطبية، خاصة بعد وفاة 3 أطباء وصيدلي، في أول أيام عيد الفطر منهم الطبيب الشاب وليد يحيى (32 عامًا)، حمّل مسؤول بوزارة الصحة المصرية إدارة مستشفى المنيرة والأطباء مسؤولية وفاة زميلهم.

مأساة في الشرقية.. متوفاة بفيروس #كورونا لا تجد من يغسلها أو حتى إسعافًا لنقلها في "حميات الزقازيق" ما اضطر نجلها للقيام بدور المستشفى بحد لا يكفي من معدات الوقاية pic.twitter.com/5eZbTcJlkK — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 28, 2020

وشنَّت وسائل إعلام وشخصيات محسوبة على النظام المصري هجومًا على الأطباء المستقيلين، تارة بتهمة الانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين"، والتي يصنّفها النظام المصري جماعة إرهابية، وتارة أخرى بتهمة "الخيانة" والهروب من المسؤولية.

وتصدر، أمس الأربعاء، وسم (#boycott_sanofi) قائمة الأعلى تفاعلًا بموقع تويتر في مصر؛ للمطالبة بمقاطعة شركة "سانوفي مصر" للأدوية، بعد تغريدة للمدير العام للشركة نيبال دهبة انتقدت فيها غضب الأطباء، معتبرة أنه لا حق لهم للاعتراض أو التذمر، ومع الانتشار الواسع للوسم اضطرت مديرة الشركة للتراجع عن تصريحاتها.

كل ذلك فتح مجالًا للتساؤل عن وضع السجون المصرية، والكوارث التي قد يتعرض لها السجناء، وطالبت منظمات حقوقية النظام المصري بالإفراج عن السجناء ولو بتدابير احترازية؛ لإيقاف نزيف الأرواح وتقليل عدد المصابين بالفيروس التاجي، لكن السلطات المصرية لم تستجب لهذه النداءات المتكررة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 19 ألفًا و666 شخصًا، وفق وزارة الصحة المصرية، قضى منهم جراء الإصابة 816 مصابًا، في حين تعافى 5 آلاف و205 مصابين، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب فيروس كورونا المستجد 5 ملايين و860 ألفًا و338 شخصًا، وأودى الفيروس التاجي بحياة 360 ألفًا و52 مصابًا، بينما تعافى مليونان و541 ألفًا و17 مصابًا، حتى اللحظة.

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