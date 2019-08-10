مصريون يقفون بـ "جبل حميثرة" تضامنا مع الحجيج بصعيد عرفات

مصريون يقفون فوق "جبل حميثرة" تضامنا مع الحجاج على "عرفات"

مع اقتراب يوم عرفة، يشد آلاف المصريين من الطرق الصوفية، الرحال إلى وادي وجبل "حميثرة" الذي يطلون منه عبر البحر الأحمر لرؤية أنوار بلاد الحجاز في مشهد يضاهي وقوف الحجاج بصعيد عرفات.

و"حُمَيْثِرَة"، هي وادي وجبل بصحراء عيذاب في مصر، به ضريح للقطب الصوفي "أبو الحسن الشاذلي"، يزوره مئات الآلاف من أهل صعيد مصر، ويبعد قرابة 150 كيلومترًا من مدينة مرسى علم السياحية. قصة الوقوف فوق "جبل حميثرة" قبل ثمانية قرون، وبينما كان القطب الصوفي المغربي الجنسية "أبو الحسن الشاذلي" متوجهًا لأداء فريضة الحج، وافته المنية في وادي حميثرة، بصحراء عيذاب، جنوب غربي مرسى علم بالبحر الأحمر، ودفن بالمنطقة.

مع مرور السنوات، صارت المنطقة قبلة للمريدين من الصوفية في مصر والعالم، ونشأت إلى جوار المقام والمسجد، قرية باتت مأهولة صارت لؤلؤة الصحراء الشرقية مع توافد الصوفية عليها للدعاء.

قبل صعود الحجيج إلى عرفات بعدة أيام، يبدأ أتباع الطريقة الشاذلية التوافد على مسجد وضريح القطب الصوفي في المنطقة لإقامة طقوس صوفية منها الصعود فوق جبل حميثرة.

اعتاد عشرات الآلاف من زوار مولد "الشاذلي" الوقوف فوق جبل حميثرة، لرؤية أنوار بلاد الحجاز عبر البحر الاحمر، كما كان يفعل أجدادهم، داعين الله أن يكتب لهم أداء فريضة الحج والوقوف بعرفة.

دراويش "أبي الحسن الشاذلي" يعتبرون أنه بوقوفهم فوق جبل حميثرة يحجّوا "الحجة الصغرى"، ويأملون في الحج الأكبر في أرض الحجاز أعوام قادمة، لذلك يتوافدون على هذا الجبل الذي يقع جنوبي محافظة البحر الأحمر.

يستقبل مطار مرسى علم الدولي ومطار أسوان الدولي رحلات الوافدين لزيارة مؤسس الطريقة الشاذلية أبو الحسن الشاذلي منذ الأول من ذي الحجة من كل عام حتى التاسع من نفس الشهر، تزامنًا مع وقوف الحجاج على صعيد عرفات.

تعلن محافظة البحر الاحمر حالة الطوارئ القصوى، لتأمين زوار وادي حميثرة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم خاصة مياه الشرب النقية التي تنقل إلى قرية أبى الحسن الشاذلي من مدينة مرسى علم بشاحنات مياه عملاقة، ويحتاج زوار المولد هذا العام لـ 1100 طنًا من المياه.

يحرص زوار الضريح والجبل علي نحر أضحية العيد فوق جبل حميثرة وفي محيط المسجد. الوقوف فوق "حميثرة" تقدر محافظة البحر الاحمر عدد من يتوافدون على الجبل والمنطقة مع اقتراب عيد الأضحى، لأكثر من مليون مواطن أغلبهم من جنوب مصر (الصعيد).

ينصب الوافدون على الجبل والمسجد الخيام في المنطقة ويبدؤون حلقات ذكر. #وادي_حميثرة pic.twitter.com/XZF0wn0ekX — المنفلوطي✍ علي 🌿 (@ali_h352) August 8, 2019 أشهر العادات التي يقوم بها زوار المكان هي زيارة المقام والصلاة داخل المسجد، ثم صعود جبل حميثرة، الذي يتراوح طوله ما بين 200 إلى 300 متر والصلاة فوقه.

ترددت أنباء عن قيام بعض الزوار بالطواف بجبل حميثرة بالبحر الأحمر، باعتباره مثل جبل عرفات، ولكن الشيخ رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، نفي هذا مؤكدًا أن الوزارة تقوم بتوعيه الزوار والصوفية الذين منهم قضاة وأساتذة جامعيين وضباط، وغير مسموح بأي تجاوزت.

في وقفة عيد الأضحى "يوم عرفة"، يقوم الزوار بالمكوث على جبل حميثرة والدعاء حتى زوال الشمس، تقليدًا لشعائر يوم عرفة.