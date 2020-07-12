مصر
الأحد 12 يوليو 2020 15:27

مصريون يسخرون ويفندون تبريرات مرتضى منصور لفيديو مسيء

رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
مواقع التواصل
سخر ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي، من تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، برر فيها تسريب فيديو منسوب إليه، بعدما زعم أنه مفبرك.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد تداولوا مقطع فيديو منسوب إلى مرتضى منصور يسب فيه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، واللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ (كهربا).

ومن العبارات التي قيلت في الفيديو على لسان مرتضى منصور "البلد دي مفيهاش راجل"، وهي الجملة التي تحولت خلال ساعات إلى وسم تصدر قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر (#البلد_مفيهاش_راجل)، إلى جانب وسمين آخرين باسم (#مرتضي_منصور)، و(#مرتضي_مريض_نفسي).

وزعم مرتضى منصور عبر حساباته على منصات التواصل،إنه "تلقى على تليفونه الخاص في تمام الساعة الثالثة و54 دقيقه فجر اليوم الأحد، رسالة من ضابط المخابرات القطري أبو سنيده، يعترف فيها بأنه من قام بفبركة التسجيل الكاذب".

وتابع "كان أبو سنيده قد قام بتهديدي بأنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوتي وفبركة تسجيلات صوتية لي لإحداث فتنه بيني وبين بعض الشخصيات في مصر".

واستقبل مستخدمو مواقع التواصل في مصر تصريحات منصور، ليس فقط بموجة سخرية وإنما قاموا بتفنيد منشوراته، وبيّنوا أنه هو من يفبرك الأدلة للتغطية على الإساءات التي وردت على لسانه في الفيديو والتي تعرضه للمساءلة القانونية، واعتبروا ذلك دليلًا على صحة الفيديو المنسوب إليه.

وفنّد الناشطون صور المحادثات التي استدل بها منصور على ادعاء الفبركة القطرية، ففي إحدى الرسائل يظهر اسم مرتضى منصور على واجهة المحادثة، الأمر الذي يعني أن لقطة الشاشة مأخوذة من هاتف الشخص المزعوم، وهو أمر غير منطقي.

وفي لقطة أخرى ظهرت إحدى الرسائل مرة بتاريخ 8 أغسطس/آب ومرة بتاريخ 16 أغسطس، وكلاهما الشهر المقبل، قبل أن يقوم منصور بحذفها وإعادة نشرها دون التاريخ بعدما لفت الناشطون النظر إليها.

واعتبر الناشطون أن منصور هو من يفبرك الأدلة للخروج من مأزق الفيديو المنسوب إليه، كما أشار رواد  مواقع التواصل إلى أن ضباط المخابرات في أي مكان، لا يكشفون عن هوياتهم أو أرقام هواتفهم لأحد أيا كان.

من ناحية أخرى، أعلن النادي الأهلي، ظهر اليوم، أن رئيسه محمود الخطيب تقدم ببلاغ للنائب العام المصري "ضد إهانة رئيس نادي الزمالك للبلد ومؤسساتها ومائة مليون مصري" حسبما جاء على حساب النادي في موقع تويتر.

ووفق بلاغ الخطيب الذي تناقلته وسائل إعلام مصرية، أنه "فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك على مرأى ومسمع من الناس".

وتابع "(الفيديو) يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وطلب الخطيب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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