مصريون يسخرون من رئيس الزمالك لاتهامه لاعبين بالأهلي بالتخابر مع قطر
وكان منصور يتحدث خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة منتصف شهر فبراير/ شباط الجاري.
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات منصور، وطالبه مغردون بألا يكون سببا في توقيع عقوبات على النادي والرحيل منه إذا كان لديه مبدأ.
كهربا مع مسئول المخابرات القطرية 👇😂 pic.twitter.com/bMXSS0s7UQ— سليم البهظ (@mohassanin2) February 4, 2020
بما أن كهربا عميل يبقى خلى بالك بقى من اسلام جابر وبامبو وكارتيرون 😂— Ahmed Mahmoud (@AhmedMa44248385) February 4, 2020
هو كهربا بقى إسمه أبو سنيده#مرتضي_منصور pic.twitter.com/WhwWRw4nhJ— الجزار (@UXC7g1kG0Ldniqh) February 4, 2020
اي هبد وخلاص 😂 ال جاب كهربا ف الموضوع— Ahmed qasem (@a7med_qasem) February 4, 2020
#مرتضي_منصور من الخليه القطريه الى مرتضى منصور شكرا لحسن تعاونكم— ادهم👍74😎صبري (@adhmsapry74) February 4, 2020
كهربا وابوسنيده🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/0CBKTrj5h9
أوسكار أفضل ممثل كوميدي يذهب إلى .. مرتضى منصور— Abdel عبد القادر سعيد (@abdelkadr_saeid) February 4, 2020
وذلك عن دور "لو السما انطبقت على الأرض مش هلعب في قطر يا بيه"
عاااااااااجل— ASMAA (@AsmaaAh12748209) February 4, 2020
إلى من يهمه الأمر
كهربا متورط مع المخابرات القطرية
في أي بقى مش عارفة يمكن في محاولة خطف رئيس نادي #الزمالك
والله وبقيت عالمي ياكهربا 😂😂 pic.twitter.com/uhxbIP18QJ