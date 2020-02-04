مصر
الأربعاء 5 فبراير 2020 00:02

مصريون يسخرون من رئيس الزمالك لاتهامه لاعبين بالأهلي بالتخابر مع قطر

اللجنة الأولمبية المصرية كانت قد قررت معاقبة مرتضى منصور بعد هجومه على أعضاء اللجنة
وسائل إعلام
اتهم رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور عددا من الرياضيين، ومن بينهم لاعبون في النادي الأهلي، بالتخابر مع قطر.

وكان منصور يتحدث خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة منتصف شهر فبراير/ شباط الجاري.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات منصور، وطالبه مغردون بألا يكون سببا في توقيع عقوبات على النادي والرحيل منه إذا كان لديه مبدأ.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة
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مرتضى منصور
السوبر الأفريقي
التخابر مع قطر
كهربا

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