مصر
الخميس 20 ديسمبر 2018 11:35

مصريون يسخرون من انتقاد السيسي للبدانة ويربطونها بالاستبداد

السيسي يقود دراجة هوائية في شرم الشيخ
غيتي
أطلق مصريون النكات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي انتقد فيها زيادة أوزانهم، وهي المرة الثانية التي يشير فيها الجنرال السابق لهذا الأمر خلال شهرين.
ما القصة؟
  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاطع وزيرة الصحة هالة زايد، أثناء عرضها لأحدث الإحصاءات عن أوزان المصريين، السبت الماضي، خلال عرض نتائج المسح الطبي لمبادرة "100 مليون صحة"، خلال افتتاح عدد من المشروعات.
  • الوزيرة قالت خلال عرضها إن مسحًا شمل 17 مليون مصري ضمن حملة للقضاء على فيروس (سي) أظهر أن نحو 75% منهم بدناء.
  • السيسي وجه سؤالا إلى المتلقين "إحنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟" في إشارة إلى زيادة معدل السمنة بين المصريين، قبل أن يتحدث لنحو 20 دقيقة عن ضرورة ممارسة المصريين للرياضة.
  • السيسي قال إنه يرى أحيانًا أشخاصًا بدناء ويسأل نفسه "ايه الناس دي؟ الناس مش واخدة بالها من نفسها ليه؟ تقدر تمشي كده؟".
  • في مؤتمر الشباب، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال السيسي، الذي جرى تصويره مرارا وهو يقود دراجته الهوائية، إن عددًا كبيرًا للغاية من الطلبة يعانون من زيادة الوزن.
  • خلال المؤتمر ذاته أثارت تصريحات السيسي ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي عندما طالب المواطنين "ببناء بلدهم" بدلًا من التركيز على ارتفاع أسعار البطاطا "البطاطس".

ردود الفعل
  • تعليق السيسي لمس وترًا حساسًا لدى المواطنين الذين يواجهون صعوبات للتكيف مع ظروف حياتهم الصعبة بعد إجراءات التقشف التي جرى اتباعها بموجب برنامج للإصلاح الاقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي.
  • الزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، تيموثي كالداس،  أشار إلى أن تصريحات السيسي بشأن زيادة الوزن كان لها على الأرجح تأثير مماثل.
  • كالداس: "من الطبيعي أن ينظر معظم الناس إلى تصريحات السيسي عن أهمية خفض أوزانهم على أنها وسيلة لصرف الانتباه عن الارتفاع الكبير في معدل التضخم".
المصريون بين الفقر والسمنة
  • ما يقرب من 30% من سكان مصر البالغ عددهم حاليًا 98 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر.
  • منظمة الصحة العالمية تقول إن هناك علاقة واضحة بين الفقر والسمنة.
  • مكتب المنظمة في مصر، قال إن السمنة ربما تؤدي إلى الأمراض غير السارية (المزمنة) المسؤولة عن معظم حالات الوفاة في مصر.
سخرية المصريين من حديث السيسي
  • منذ ذلك الحين لم يتوقف سيل النكات المصورة، التي دارت حول شن حملة أمنية على البدناء، على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر
رويترز
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
البداناء
زيادة الوزن
السمنة
سخرية
نكات
وزيرة الصحة المصرية
مواقع التواصل الاجتماعي

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