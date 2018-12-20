مصريون يسخرون من انتقاد السيسي للبدانة ويربطونها بالاستبداد
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاطع وزيرة الصحة هالة زايد، أثناء عرضها لأحدث الإحصاءات عن أوزان المصريين، السبت الماضي، خلال عرض نتائج المسح الطبي لمبادرة "100 مليون صحة"، خلال افتتاح عدد من المشروعات.
- الوزيرة قالت خلال عرضها إن مسحًا شمل 17 مليون مصري ضمن حملة للقضاء على فيروس (سي) أظهر أن نحو 75% منهم بدناء.
- السيسي وجه سؤالا إلى المتلقين "إحنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟" في إشارة إلى زيادة معدل السمنة بين المصريين، قبل أن يتحدث لنحو 20 دقيقة عن ضرورة ممارسة المصريين للرياضة.
- السيسي قال إنه يرى أحيانًا أشخاصًا بدناء ويسأل نفسه "ايه الناس دي؟ الناس مش واخدة بالها من نفسها ليه؟ تقدر تمشي كده؟".
- في مؤتمر الشباب، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال السيسي، الذي جرى تصويره مرارا وهو يقود دراجته الهوائية، إن عددًا كبيرًا للغاية من الطلبة يعانون من زيادة الوزن.
- خلال المؤتمر ذاته أثارت تصريحات السيسي ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي عندما طالب المواطنين "ببناء بلدهم" بدلًا من التركيز على ارتفاع أسعار البطاطا "البطاطس".
- تعليق السيسي لمس وترًا حساسًا لدى المواطنين الذين يواجهون صعوبات للتكيف مع ظروف حياتهم الصعبة بعد إجراءات التقشف التي جرى اتباعها بموجب برنامج للإصلاح الاقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي.
- الزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، تيموثي كالداس، أشار إلى أن تصريحات السيسي بشأن زيادة الوزن كان لها على الأرجح تأثير مماثل.
- كالداس: "من الطبيعي أن ينظر معظم الناس إلى تصريحات السيسي عن أهمية خفض أوزانهم على أنها وسيلة لصرف الانتباه عن الارتفاع الكبير في معدل التضخم".
- قدامى على البوكس— Omar Hamdy (@omar30544) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨
= في ايه ده انا زايده ٢ كيلو بس
😂😂😂 pic.twitter.com/lplvkhapvM
- ما يقرب من 30% من سكان مصر البالغ عددهم حاليًا 98 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر.
- منظمة الصحة العالمية تقول إن هناك علاقة واضحة بين الفقر والسمنة.
- مكتب المنظمة في مصر، قال إن السمنة ربما تؤدي إلى الأمراض غير السارية (المزمنة) المسؤولة عن معظم حالات الوفاة في مصر.
- منذ ذلك الحين لم يتوقف سيل النكات المصورة، التي دارت حول شن حملة أمنية على البدناء، على مواقع التواصل الاجتماعي.
#عمرو_اديب بعد خطاب #السيسي عن السمنة طلع امبارح— د•ريحــ̯͡انــة (@R22N2) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨
وقال الشعب لازم يبطل الافراط فى الاكل شوية ويتقشف زى ما الريص قال
طبعاً يا عمرو بيه ياللي بتقبض ٦٠الف جنيه شهريا
الكلام ده مش ليكوا لانكم العجول بتاعتة تتعلفوا كويس علشان تعرفوا تطبلوا بزمة
انما للناس اللي بتاكل من صناديق الزباله
كتر كلام السيسي على السمنة و الأجسام ليه محسسني إن دا تمهيد لقرار بتطبيق ضريبة رباعية "و ممكن خماسية" على السمن،الزيت،الزبدة،الرز،المكرونة،العيش"لو مش بني"،الأجبان "لو مش لايت"،الألبان"لو مش خالية الدسم"،السكر،القشطة،المربى،الحلاوة..و اهو كل في صالح المواطن الهيلثى المصري lol— Random! (@sh244Random) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨
السيسي قال حاجة مفيدة عن انتشار السمنة— ولد شيخ الغفر_جادلله (@SindBad55100648) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
بين المواطنين
الناس لازم تخس
وقال لابد من جعل الرياضة مادة أساسية وتضاف للمجموع
كويس وكلام ممتاز
بس السمنة دي سوء تغذية مش كتر اكل
#السيسي والمهرجانات اقصد المؤتمرات؛كل يوم مؤتمر— سمية الجناينى (@somayyaganainy) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
خلص اللف بره البلد واشتغل مؤتمرات ؛بيتعب!!
المهم اي كلام يشغل به الناس ؛هذا ثاني مؤتمر يذكر فيه السمنة المفرطة!
والناس أصلاً مش لاقية تأكل ، يظهر ان قعدته في وسط احفاده وأصحابهم الهموه بهذة الفكرة..#سترة_خضرة_لمصر #سمية_الجنايني
#السيسي و #السمنه pic.twitter.com/xu6fig8VPW— Mohamed aly (@Mohamed59375771) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
#السيسي بعد ما وزن الناس في حملة 100مليون الأن سيبدأ حسابهم على وزنهم— ﮼لن،ينعم،الظالمين (@Livemmoment) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨
قسما بالله اللي هلاقي كرشه مدلدل وخدوده مربربة لا اشيله من فوق وش الارض pic.twitter.com/mNQZLoujVt