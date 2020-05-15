فن
الجمعة 15 مايو 2020 21:33

مصريون يستنكرون "بلطجة" أحمد فلوكس ضد فرد أمن (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة خاصة تظهر اعتداء ممثل مصري على فرد أمن بمجمع سكني في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وأظهر الفيديو اعتداء الفنان المصري أحمد فلوكس على فرد أمن يقف على بوابة المجمع السكني.

واستنكر رواد تويتر وفيسبوك الاعتداء وطالبوا بمحاسبة فلوكس وتحويله للتحقيق، فيما سخر آخرون من الممثل المصري قائلين إنه يمثل حقيقة ضباط الجيش في الواقع.

وقال فلوكس لوسائل إعلام مصرية إنه كان في طريقه إلى تقديم بلاغ ضد سيدة مقيمة في المجمع السكني، لكن الأمن منعه من الدخول، ومشددا على أنه سيقاضي مسرب الفيديو.

يذكر أن آخر أعمال فلوكس ظهوره العام الماضي في فيلم "الممر".

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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