مصريون يستنكرون "بلطجة" أحمد فلوكس ضد فرد أمن (فيديو)
وأظهر الفيديو اعتداء الفنان المصري أحمد فلوكس على فرد أمن يقف على بوابة المجمع السكني.
واستنكر رواد تويتر وفيسبوك الاعتداء وطالبوا بمحاسبة فلوكس وتحويله للتحقيق، فيما سخر آخرون من الممثل المصري قائلين إنه يمثل حقيقة ضباط الجيش في الواقع.
الشهيد الحي احمد فلوكس بيعتدي على فرد امن مش بيعمل شغله ورافض يدخله كومباوند الجيريا - زايد عشان مفيش دعوة لدخولة وهو مش من سكانه— Mahmoud Abo Bakr (@Bakrrrrrrr) May 15, 2020
فرد الامن دا شكله نسي فلوكس عمل ايه عشان مصر في فيلم الممر واطالب ب اعدامه. pic.twitter.com/ItdAX6bRjz
لما الشهيد احمد فلوكس يعمل كده مع فرد امن غلبان علشان معرفوش. امال احمد منسي.. قصدي امير كرارة هيعمل ايه ف الشعب بعد المسلسل ما يخلص؟— mohamed 💪abdelrahman👈 (@mohamed041977) May 15, 2020
احنا مالنا... بلدهم وهم حريين فيها. pic.twitter.com/cd28TIlfsF
الشهيد أحمد فلوكس السكران 😂— Mahmoud mekawy (@Mah_Meka) May 15, 2020
طيب ما هو أحمد عز ماعترفش بعياله وطلع ظابط جيش وجملته "البسوا المموه بيخافوا منه" بقت خالدة في تاريخ مناهج ٢ ابتدائي 🤣 pic.twitter.com/3h3EaqeKmC
هو علشان عمل فيلم الممر افتكر نفسه شهيد بجد ولا ايه الله يحرق ابو الشهرة اللي هاتخليكوا مجانين وفاكرين نفسكم فوق القانون.. الممثل #احمد_فلوكس يعتدي على رجل أمن في كومباوند#احمد_فلوكس_بلطجي pic.twitter.com/UQbEpIxmMy— Hosam Khedr (@samoo956) May 15, 2020
الشهيد أحمد فلوكس يعتدي بالضرب— Amir Masr (@AmirMasr3) May 15, 2020
على عامل أمن بكومباوند بالشيخ زايد
لرفضه دخوله بدون إذن
لم يكتفي الشهيد فلوكس بذلك
بل توعد برفع دعوى قضائية علي اللي
سرب فيديو اعتدائه على فرد الأمن
=عالم عايشة بالأونطة.. بصوت عادل إمام😂 pic.twitter.com/CEoa0YQSGu
احمد فولكس صدق انه شهيد ف سبيل الوطن بجد ولازم نفرشله الارض ورد— Ebn Sayed 74💛👑 (@EbnSayed1) May 15, 2020
وماشي يبلطج علي أفراد الامن ويعتدي عليهم علشان بيعاملوه زي اي بني ادم عايش#احمد_فلوكس pic.twitter.com/NT4zZ64Cry
في فيديو منتشر يُقال إن للي فيه أحمد فلوكس بيعتدي على فرد أمن ال كومباوند اللي ساكن فيه، بغض النظر عن صحة الفيديو ده من عدمه تقريباً أكتر من نص التعليقات اللي شفتها بتقول "هو فاكر نفسه ظابط جيش ولا شرطة بجد ولا إيه"— Ahmed Abd El-Nasser (@AbdelNasser2014) May 15, 2020
ناس كتير مؤهلة نفسياً إن ده طبيعي وعادي لو كان ظابط
دول اللي انتم بتسموهم النخبة وادتوهم اكتر من حجمهم نخبة في قلة الادب والتطاول على الناس..... دول اللي لو دخل اي مؤسسة حكومية لقضاء طلب ودخل معه استاذ دكتور شوف الفرق في التعامل ناس تافهه خلينا لهم قيمة#احمد_فلوكس pic.twitter.com/N0KI7uGfAu— كفر دلهاب✈ (@xx55881) May 15, 2020
هل يجرؤ الشهيد فلوكس والشهيد كرارة— عيش حرية عدالة اجتماعية (@AliOsma47505431) May 7, 2020
والشهيد محمد امام ومن يحركهم
انتاج فيلم او مسلسل عن سعد الدين الشاذلي والفريق عبد المنعم رياض في كيفية مقاومة العدو الاول للامة اسرائيل ام انهم يريدون بناء جيل جديد ان اسرائيل صديق ولا مانع من التعايش معاها وفلسطين لا تهمنا ✋#الثورة_هي_الحل
الشهيد أحمد فلوكس يعتدي بالضرب— Amir Masr (@AmirMasr3) May 15, 2020
على عامل أمن بكومباوند بالشيخ زايد
لرفضه دخوله بدون إذن
لم يكتفي الشهيد فلوكس بذلك
بل توعد برفع دعوى قضائية علي اللي
سرب فيديو اعتدائه على فرد الأمن
=عالم عايشة بالأونطة.. بصوت عادل إمام😂 pic.twitter.com/CEoa0YQSGu
وقال فلوكس لوسائل إعلام مصرية إنه كان في طريقه إلى تقديم بلاغ ضد سيدة مقيمة في المجمع السكني، لكن الأمن منعه من الدخول، ومشددا على أنه سيقاضي مسرب الفيديو.
يذكر أن آخر أعمال فلوكس ظهوره العام الماضي في فيلم "الممر".
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